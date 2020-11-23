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В Черное море идет американский эсминец

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В Черное море идет американский эсминец
ВМС США постоянно патрулирует Черноморский регион. Фото: Росзми

На патрулирование в Черном море вышел эсминец США Donald Cook.

"USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, ознаменовав 7-й раз, когда военный корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе", - сообщает Шестой флот США, пишет Укринформ.

ВМС США постоянно патрулирует Черноморский регион. Оказывает поддержку союзниками партнерам по НАТО.

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USS Donald Cook - эскадренный миноносец ВМС США 40-го поколения, основным оружием которого является управляемые ракеты. Главным оружием "Кука" является крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 км, способные нести ядерные заряды.

На 75-й сессии ООН утвердил проект усиленной резолюции по правам человека.

Текст документа содержит данные о вытеснении крымчан с полуострова, милитаризации, преследованиях и исчезновениях несогласных с оккупацией Крыма

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