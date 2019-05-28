Отдых строгого режима: оккупанты придумали новый вид полиции

Оккупанты решили создать туристическую полицию на период курортного сезона.
На это их вдохновил Чемпионат мира по футболу, заявляет так называемый вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, сообщают Крым.Реалии.
По его словам, главным навыком туристического силовика является знание иностранного языка.
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Введение отдельного вида полицейских планируют начать с оккупированной Ялты.
Оккупанты планируют отдать 3 га заповедника "Херсонес" на нужды Министерства обороны России.
Выход к морю для гражданского населения перекроют.
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