Отдых строгого режима: оккупанты придумали новый вид полиции

Оккупанты создали туристическую пполицию, которая умеет разговаривать на иностранном языке. Фото: Крим.Реалии

Оккупанты решили создать туристическую полицию на период курортного сезона.

На это их вдохновил Чемпионат мира по футболу, заявляет так называемый вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, сообщают Крым.Реалии.

По его словам, главным навыком туристического силовика является знание иностранного языка.

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Введение отдельного вида полицейских планируют начать с оккупированной Ялты.

Оккупанты планируют отдать 3 га заповедника "Херсонес" на нужды Министерства обороны России. Выход к морю для гражданского населения перекроют.