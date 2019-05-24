Милитаристская колыбель "русского мира": Херсонес отдали российской армии

Оккупанты планируют отдать 3 га заповедника Херсонес на нужды Министерства обороны России.

Выход к морю для гражданского населения перекроют, пишут подконтрольные оккупантам крымские СМИ "Примечания".

"Военные хотят закрыть доступ на всю западную оконечность Гераклейского полуостров с Херсонесским маяком. И не только с суши. Закрывается вся прибрежная линия, начиная от военного дельфинария, который находится в бухте Двойная, через мыс Херсонес и практически в кафе, расположенного у садового общества "пилот 1", - говорит председатель Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя Геннадий Приходько.

Автор: Подконтрольные оккупантам СМИ Херсонес и пляжи российские оккупанты забирают у жителей оккупированного Севастополя

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отпустили экс-начальника Генерального штаба, которого обвинили в оккупации Крыма

Часть прибрежной зоны уже закрыта, а остальные оккупанты собираются закрыть осенью.

Поскольку к военным объектам запрещено подплывать на 100 м, то со стороны моря побережья тоже закроют.

В оккупированном поселке Мисхор, на пляже "Русалка" обвалился причал для швартовки катеров. В результате чрезвычайного происшествия катера от Ялты будут ходить только до Ласточкиного гнезда.