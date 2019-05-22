Рухнула известная фотозона Крыма

В оккупированном поселке Мисхор, на пляже "Русалка" обвалился причал для швартовки катеров.

В результате чрезвычайного происшествия катера от Ялты будут ходить только до Ласточкиного гнезда, пишет Крым.Реалии.

Автор: Крым.Реалії В оккупированном Мисхоре обвалился причал, чем испортил логистику для капитанов прогулочных катеров.

"К сожалению, в нынешнем навигационном сезоне прогулочные катера будут ходить только до Ласточкиного гнезда, поскольку в Мисхоре им швартоваться теперь негде", - написал оккупант, так называемый начальник Ялтинского торгового порта Роман Подсудевський.

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Автор: Крым.Реалії В оккупированном Мисхоре обвалился причал, чем испортил логистику для капитанов прогулочных катеров.

Севастопольское побережье отдадут под нужды оккупационной российской армии.Так называемый департамент архитектуры Севастополя планирует изменить целевое назначение берега моря возле Казачьей бухты, пишет подконтрольное оккупантам крымское СМИ.