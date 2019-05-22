Рухнула известная фотозона Крыма

В оккупированном поселке Мисхор, на пляже "Русалка" обвалился причал для швартовки катеров.
В результате чрезвычайного происшествия катера от Ялты будут ходить только до Ласточкиного гнезда, пишет Крым.Реалии.
"К сожалению, в нынешнем навигационном сезоне прогулочные катера будут ходить только до Ласточкиного гнезда, поскольку в Мисхоре им швартоваться теперь негде", - написал оккупант, так называемый начальник Ялтинского торгового порта Роман Подсудевський.
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