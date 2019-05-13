Пляж не ваш: оккупанты отобрали у крымчан очередной кусок побережья

 
Ексклюзивы
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 1800
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2556
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1908
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4637
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1143
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2979
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3447
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5751
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1953
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2160
Фото
Все фото
4
15
3
9
4
Украинские моряки поплывут на стажировку в Грецию
Украинские моряки поплывут на стажировку в Грецию
Деды протоптали: оккупанты открыли &quot;жлобский&quot; парк
Деды протоптали: оккупанты открыли "жлобский" парк
Неизвестные разбили гранитные плиты с именами павших на войне крымских татар
Неизвестные разбили гранитные плиты с именами павших на войне крымских татар
В оккупированном Севастополе расцвели тюльпаны
В оккупированном Севастополе расцвели тюльпаны
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Видео
Все видео
Крым оккупированый: времени на жизнь не осталось
Крым оккупированый: времени на жизнь не осталось
Курорт кончился: оккупанты заилили пляжи
Курорт кончился: оккупанты заилили пляжи
В Симферополе расстреляли влиятельных политиков
В Симферополе расстреляли влиятельных политиков
"Вернемся домой на катерах": моряки передали трогательный привет украинцам
"Вернемся домой на катерах": моряки передали трогательный привет украинцам
Оккупанты начали укладывать рельсы на Керченском мосту
Оккупанты начали укладывать рельсы на Керченском мосту
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 1791
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 954
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
6 Просмотров: 3267
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1377
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1440
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 1116
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
понедельник, 13 мая 2019 11:25

Пляж не ваш: оккупанты отобрали у крымчан очередной кусок побережья

  Комментировать

Севастопольское побережье отдадут под нужды оккупационной российской армии.

Так называемый департамент архитектуры Севастополя планирует изменить целевое назначение берега моря возле Казачьей бухты, пишет подконтрольное оккупантам крымское СМИ.

На слушаниях марионеточная крымская власть изменит целевое назначение 30 тыс квадратных метров с "размещение домов отдыха, пансионатов, кемпинга" на "обеспечение обороны и безопасности".

Автор: Крымское СМИ
  30 тыс квадратных метров отдадут русским захватчикам
30 тыс квадратных метров отдадут русским захватчикам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму произойдет масштабное отключение электричества

Часть Симферополя в аннексированом Крыму в понедельник, 13 мая, отключат от энергоснабжения.

Отключение света связано с заменой опор. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пляж не ваш: оккупанты отобрали у крымчан очередной кусок побережья». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Первый в мире самолет одобрил император

Самое читаемое
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 25381
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 25264
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 23825
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 15489
31-летняя украинка погибла на Мальдивах
31-летняя украинка погибла на Мальдивах Просмотров: 11371
Крым
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества 6 Просмотров: 927
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму 18 Просмотров: 279
Чубаров анонсировал минуту молчания по жертвам геноцида крымскотатарского народа
Чубаров анонсировал минуту молчания по жертвам геноцида крымскотатарского народа Просмотров: 99
Украинские моряки поплывут на стажировку в Грецию
Украинские моряки поплывут на стажировку в Грецию
4
 Просмотров: 207
Деды протоптали: оккупанты открыли "жлобский" парк
Деды протоптали: оккупанты открыли "жлобский" парк
15
 Просмотров: 2529
Больше всего комментируют
18
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
11
Садовый хочет идти в премьер-министры
6
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
5
Порошенко наградил скандального "регионала"
5
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
Голосов: 253
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua