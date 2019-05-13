Пляж не ваш: оккупанты отобрали у крымчан очередной кусок побережья

Севастопольское побережье отдадут под нужды оккупационной российской армии.

Так называемый департамент архитектуры Севастополя планирует изменить целевое назначение берега моря возле Казачьей бухты, пишет подконтрольное оккупантам крымское СМИ.

На слушаниях марионеточная крымская власть изменит целевое назначение 30 тыс квадратных метров с "размещение домов отдыха, пансионатов, кемпинга" на "обеспечение обороны и безопасности".

Автор: Крымское СМИ 30 тыс квадратных метров отдадут русским захватчикам

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Часть Симферополя в аннексированом Крыму в понедельник, 13 мая, отключат от энергоснабжения. Отключение света связано с заменой опор. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".