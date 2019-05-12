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воскресенье, 12 мая 2019 19:30

В Крыму произойдет масштабное отключение электричества

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В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
В части Симферополя на день отключат электроэнергию. Фото: Vikna

Часть Симферополя в аннексированом Крыму в понедельник, 13 мая, отключат от энергоснабжения.

Отключение света связано с заменой опор. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".

Электричества не будет весь день.

"Электроэнергия 13 мая будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Маркевича, 42-48 (чет.), 29-33 (нечетная.) Ул. Планеристов, 40-60 (чет.), 39-51 (нечетная.) пер. Планеристов, 2-14 (чет.), 1-5 (нечетн.) ул. Харьковская, 90-100 (чет.), 89-99 (нечетная.) ул. Широкая, 40-54 (чет. ), 53а-67 (нечетн.) ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты отключили энергомост в аннексированный Крым

В марте средняя платежка за коммунальные услуги в Украине составляла около 2300 грн. Это значительно меньше, чем в январе или феврале 2019-го.

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Дата
12
мая

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