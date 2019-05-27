В оккупированном Севастополе сорвали триколоры

В оккупированном Севастополе из домов срывали триколоры. Оккупанты открыли уголовное производство. Фото: Думская

В захваченном россиянами Севастополе неизвестные сорвали триколоры из зданий.

Оккупанты завели уголовное дело по факту "надругательства над флагом РФ", пишут Крым Реалии.

"Установлено, что в ночное время суток 2 злоумышленников сорвали Государственные флаги Российской Федерации, установленные на фасадах домов №5, 7, 27, 35 по ул. Гоголя в Севастополе. Пройдя к остановке общественного транспорта "площадь Ушакова", они публично повредили сорванные государственные флаги Российской Федерации, а в дальнейшем выбросили их на проезжую часть", - пишут в оккупационном ведомстве.

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Так называемая прокуратура оккупированного Крыма уже нашла потенциальных подозреваемых.

Однако их личности не проявляют.

"ФСБ, давай поиграем? Е2-Е4. Теперь твой ход, с**а", - написали на мурале с президентом РФ Владимиром Путиным в оккупированном Симферополе. Надпись сделало сообщество "Суверенный Крым" на фасаде дома, где в начале аннексии нарисовали мурал с Путиным.