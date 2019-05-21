"ФСБ, давай поиграем" - крымчане объявили спецслужбе войну

"ФСБ, давай поиграем? Е2-Е4. Теперь твой ход, с**а", - написали на мурале с президентом РФ Владимиром Путиным в оккупированном Симферополе.

Надпись сделало сообщество "Суверенный Крым" на фасаде дома, где в начале аннексии нарисовали мурал с Путиным, сообщают "Крым.Реалии".

Так оставили послание к ФСБ России.

Автор: Крым. Реалии "ФСБ, давай поиграем? Е2-Е4. Теперь твой ход, с ** а" - оставили Мурали с президентом РФ

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На изображение серебряной краской нанесли трафарет "ФСБ, давай поиграем? Е2-Е4. Теперь твой ход, с**а".

Местность окружили и перекрыли российские силовики.

Севастопольское побережье отдадут под нужды оккупационной российской армии. Так называемый департамент архитектуры Севастополя планирует изменить целевое назначение берега моря возле Казачьей бухты, пишет подконтрольное оккупантам крымское СМИ.