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воскресенье, 21 марта 2021 11:54

ООН фиксирует принудительные выселения украинцев из Крыма

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ООН фиксирует принудительные выселения украинцев из Крыма
Граждан Украъни выселяют из Крыма. Фото: pixabay

В оккупированном Крыму продолжается принудительная депортация украинцев, не имеющих паспортов России.

Ей подлежат граждане Украины, которые не имеют паспортов Российской Федерации и проживающих в Крыму без так называемого вида на жительство, заявил представитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Виталий Хилько.

По его словам, такие лица по законодательству РФ считаются иностранцами.

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"2020 года мы задокументировали 178 случаев, когда" суды "на территории АРК (Автономной Республики Крым ) выносили решения, обязывающие данную категорию лиц покинуть АРК. Из них 105 граждан Украины получили такое" судебное "распоряжение", - сказал Хилько.

Он утверждает, что также 416 человек, из которых как минимум 292 - граждане Украины получили предписание заплатить штраф за нарушение так называемых миграционных правил, действующих в РФ. Обычно это касается обычных крымчан, проживающих на полуострове раньше и остались здесь после 2014 года.

"Единственное необходимо уточнить, что это те, которые не получили паспорт РФ и не имеют справки о временном или постоянном месте жительства. То есть обычно это лица, которые не имели прописки на территории АРК. Замечаю - обычно, потому что бывают исключения везде. Возможно, кто-то из них приехал в Крым уже после оккупации - работать или посещать своих родственников, или просто пользоваться правом свободного перемещения по территории Украины ", - добавил представитель Мониторинговой миссии ООН.

Он пояснил, что есть 2 вида депортации - принудительный и самостоятельный выезд. Если "суд" решил и приписал самостоятельный выезд, но человек не оставил оккупированную территорию, то его задерживают повторно и уже грозит принудительная депортация.

"При принудительной депортации задержанных помещают в так называемые приемники - места содержания под стражей. И эти лица будут депортированы. Мы документируем такие случаи. Их депортируют или сначала на территорию РФ (обычно в Ростовскую область), а оттуда уже на территорию Украины через Харьковскую область . Или же непосредственно через административную границу с Крымом на территорию материковой Украины ", - уточнил Хилько.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете иностранным гражданам владеть землей в оккупированном Крыму.

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