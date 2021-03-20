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суббота, 20 марта 2021 11:04

Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму

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Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму
Путин запретил иностранцам иметь землю в оккупированном Крыму. Фото: ura.news

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете иностранным гражданам владеть землей в оккупированном Крыму.

Об этом сообщило русское РБК.

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По состоянию на апрель 2020 году более 11 тыс. земельных участков принадлежали иностранцам, большинство из которых украинцы.

С 20 марта 2021 года иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запретили владеть землей в Крыму.

Ограничение ввели в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. Иностранцы могут владеть землями в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогурском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Российская оккупационная власть в Крыму намерена бурить скважины на дне Азовского моря, чтобы обеспечить жителей полуострова пресной водой. Начало работ запланировано на апрель.

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