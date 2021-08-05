Оккупанты в Крыму собираются вырубить 7,8 тысячи краснокнижных деревьев ради построения трассы

Россияне вырубят лес в Крыму. Фото: Обозреватель

В оккупированном Крыму на территории между Севастополем и Ялтой Россия намерена вырубить 7760 деревьев, занесенных в Красную книгу, с целью расчистки участка под строительство 8-го этапа так называемой трассы "Таврида".

Контракт о выполнении работ по вырубке краснокнижных деревьев опубликован на сайте Единая информационная система в сфере закупок, передает Укринформ.

"Предполагается вырубка 7760 объектов растительного мира... занесенного в Красную книгу РФ, а именно: 116 деревьев можжевельника высокого, 5011 - сосны Палласа, 2633 - сосны пицундской", - говорится в пункте 2 приложения №1 опубликованному контракта.

Еще 962 дерева, занесенных в Красную книгу, оккупанты намерены пересадить с места строительства трассы.

Сроки выполнения работ по вырубке и пересадке деревьев - 1 декабря 2022 года.

Цена контракта - 37 млн ​​543 845 рублей (13 млн 801 702 грн).

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