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четверг, 12 августа 2021 06:34

Оккупанты угрожают участникам саммита "Крымской платформы"

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Оккупанты угрожают участникам саммита &quot;Крымской платформы&quot;
Участникам "Крымской платформы" угрожают. Фото: Крым. Реалии

Так называемый вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что международный саммит "Крымская платформа" может обернуться для его участников "рядом болезненных последствий".

"Крымская платформа" – это не просто провокация. Поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды", цитирует Мурадова РИА "Новости".

"Государствам-участникам саммита нужно четко донести, что они, посягая на нашу страну, могут попасть в число недружественных нам стран", заявил он.

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Участие в учредительном саммите "Крымской платформы" подтвердила еще одна страна. Теперь количество стран-участниц - 38.

"Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, отвечающая вызовам растущего усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыму и возвращения его Украине.

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Дата
12
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