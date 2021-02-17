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среда, 17 февраля 2021 12:32

Оккупанты провели массовые налеты на дома крымских татар
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В оккупированном Крыму российские силовики устроили массовые обыски в домах крымских татар.

Их проводят в ряде городов: Симферополе, Севастополе, Бахчисарае и Советском районе полуострова, сообщает "Крымская солидарность".

"В 4:00 в наши окна начали стучать. Муж пока открывал дверь, мы с дочерью пошли одеваться. В целом они зашли, что делали, что говорили не знаю, но потом один из силовиков мне говорит: "Он участник "Хизб ут-Тахрир". Осмотрели все. Забрали документы его, все паспорта забрали", - рассказала Гульнара Эюпова, жена задержанного Азамата Эюпова.

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Фото: crimean-solidarity.org

Правозащитники сообщают о минимум 7 обысках в домовладениях крымских татар. Их владельцев задержали сотрудники ФСБ и обвиняют в организации террористической деятельности.

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После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

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