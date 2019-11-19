Оккупанты хотят снести храм ПЦУ. Епифаний призвал бороться.

Митрополит призвал украинское правительство принять решение о собственности на помещение собора в Симферополе Фото: 112-Украина

Оккупационные власти Крыма планируют снести храм ПЦУ в Евпатории.

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в Facebook.

"Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент вместе с обществом борется за право молиться в кафедральном соборе святых Владимира и Ольги в Симферополе, из которого их насильно выбрасывает российское государство. К этой "горячей точке" добавилась другая - храм Украинской Церкви в Евпатории, который оккупационная власть пытается просто снести", - написал Епифаний.

Митрополит призвал украинское правительство принять решение относительно собственности на помещение собора и епархиального управления в Симферополе.

"Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне", - сказал Епифаний.

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Он призвал российских оккупантов опомниться и "прекратить преступление против законов человеческих и закона Господня".

"Вспомните досадную судьбу советских атеистов и не повторяйте их пути, посягающих на храмы Божии", - сказал митрополит.

На оккупированном Донбассе не дают официального разрешения проводить богослужения. Священников этой оккупированной территории выживают, об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.