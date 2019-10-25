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пятница, 25 октября 2019 14:27

Епифаний рассказал, как живется украинским священникам в окупации

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Епифаний рассказал, как живется украинским священникам в окупации
По словам Епифания, священники должны были оставить Донбасс, потому что их внесли в расстрельные списки.Фото: storage1b.censor.net

На оккупированном Донбассе не дают официального разрешения проводить богослужения.

Священников этой оккупированной территории выживают, об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью "Укрінформу".

"Что касается Крыма, там открыто пытаются забрать помещение Кафедрального собора и епархиального управления. Я лично общаюсь с Владыкой Климентом, Архиепископом Крымским. Вчера он сообщил, что пришли новые судебные решения, и до 11 ноября он должен оставить и передать помещения. Кроме того, подобные попытки происходят в Симферополе, в других городах оккупированного полуострова, где наши общины совершают богослужения ", - рассказал предстоятель ПЦУ.

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По словам Епифания, священники должны были оставить Донбасс, потому что их внесли в расстрельные списки. Недавно один из священников умер при переходе линии разграничения.

Также предстоятель утверждает, что верующим ПЦУ не позволяют и препятствуют проводить службы, поэтому они должны это делать тайно или вообще не собираться общиной на праздники.

В Русской православной церкви заявляют, что "десятки миллионов" членов РПЦ в Украине "ни о какой автокефалии не просили".

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