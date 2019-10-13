В Российской церкви отреагировали на признание ПЦУ Грецией

РПЦ отреагировала на признание ПЦУ Грецией

В Русской православной церкви заявляют, что "десятки миллионов" членов РПЦ в Украине "ни о какой автокефалии не просили".

"Несмотря на обоснованные предложения нескольких митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская автокефалия сможет "укрепить отношения между автокефальной церковью Великой России и Украины". Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", - заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов, пишет РИА Новости.

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Греческая церковь - первая после Вселенского патриархата среди поместных православных церквей признала независимую украинскую церковь. Глава ПЦУ митрополит Епифаний поблагодарил главу Священного Синода Церкви Греции.