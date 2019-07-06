Несмотря на претензии России приняли резолюцию по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей

Резолюцию по милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей одобрил Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров написал об этом в Facebook.
"Резолюция по милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, одобрена", - отметил Чубаров.
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Резолюцию поддержали - 54 члена комитета, против - 6, воздержались - 6.
Из резолюции политического комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ Россия хотела убрать упоминания о невыполнении РФ минских соглашений и осуждение оккупации Донбасса и Крыма.
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