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понедельник, 27 мая 2019 18:30

Неработающий фонтан, зеленая вода и гадюки: приключения жлобского парка
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За месяц севастопольский парк Победы, который открыли 9 мая, превратился в руины.

В многочисленных фонтанах-звездах вода позеленела, а на стенках появилась плесень, сообщила блогера RoksolanaToday & Крым в Twitter.

Мраморная плитка, которая качалась и треснула в день открытия с Две недели разбилась.

В самом фонтане "жлобского" парка позеленела вода. Местные жители начали рисовать на грязных стенах неприличные рисунки, чтобы привлечь внимание оккупантов.
Фото: RoksolanaToday&Крым
В фонтанах плавает разная грязь и мусор
Свежеуложенная плитка потрескалась и валяется на клумбах
В фонтанах плавает разная грязь и мусор
В фонтанах плавает разная грязь и мусор

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Рабочие сбросили ее на газон.

Из-за антисанитарии в фонтанах завелись змеи, которые свободно ползают по территории парка.

Оккупанты планируют отдать 3 га заповедника Херсонес на нужды Министерства обороны России.

Выход к морю для гражданского населения перекроют.

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