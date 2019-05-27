Неработающий фонтан, зеленая вода и гадюки: приключения жлобского парка

За месяц севастопольский парк Победы, который открыли 9 мая, превратился в руины.

В многочисленных фонтанах-звездах вода позеленела, а на стенках появилась плесень, сообщила блогера RoksolanaToday & Крым в Twitter.

Мраморная плитка, которая качалась и треснула в день открытия с Две недели разбилась.

Фото: RoksolanaToday&Крым

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Рабочие сбросили ее на газон.

Из-за антисанитарии в фонтанах завелись змеи, которые свободно ползают по территории парка.

Оккупанты планируют отдать 3 га заповедника Херсонес на нужды Министерства обороны России. Выход к морю для гражданского населения перекроют.