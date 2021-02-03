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среда, 03 февраля 2021 15:32

Нельзя закрывать крымскотатарский канал - Бессмертный

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Нельзя закрывать крымскотатарский канал - Бессмертный
По мнению политика ATR развенчивает российские мифы. Фото: Полтавщина

Экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Бессмертный раскритиковал блокирование крымскотатарского телеканала ATR.

По его мнению, эти действия означают подыгрывание Москве, пишет ATR.

"Для Москвы прежде всего ATR - это просто кость в горле, и хоть ты кричи, отсюда любое слово, звучащее из канала, слышат в Крыму", - сказал Бессмертный.

Канал информирует общество о преступлениях и репрессиях, что делают россияне на полуострове.

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Кабмин согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым, которые будут действовать в течение 3 лет. Украина также направит ноты странам ЕС и в США с просьбой ввести аналогичные санкции.

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