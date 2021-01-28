После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина

Украина оказалась в ловушке - после свержения режима Путина международное сообщество будет прислушиваться к новой демократической России, главой которой может стать антикоррупционер Алексей Навальный.

Коррумпированная Украина теряет свои позиции и авторитет на международной арене.

Новый российский лидер и страны Запада начнут мощное давление на нас по признанию Крыма российской территорией, - рассказывает в интервью Gazeta.ua Лариса Волошина крымчанка, политолог и ведущая ЮА: Крым.

Автор: Соцсети Лариса Волошина - крымский журналист, ведущая телеканала UA: Крым. До оккупации жила и работала в Феодосии

Какова вероятность, что режим Путина свергнут и Алексей Навальный будет всячески пытаться оставить полуостров за Российской Федерацией?

Во-первых, режим нынешнего президента России Владимира Путина в любом случае будет свергнут. Вопрос каким образом: либо естественным, потому что никто не бессмертен, или в результате транзита власти. Во-вторых, каждый российский президент будет пытаться удержать полуостров Крым в сфере российского влияния, а лучше как ее часть. Вопрос Навального следует рассматривать с точки зрения того, как мир начнет его воспринимать, если он станет следующим властелином Кремля. Сейчас страны Запада дали сигнал о позитивном восприятие господина Алексея. Об этом свидетельствуют его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и санкции, которые наложили на РФ из-за отравления и заключения Навального. Это четкие сигналы того, что международное сообщество ставит на Алексея Навального. Этот месседж уже увидели в окружении Путина, часть из которого надеется на индульгенцию за сотрудничество с оппозиционером. Можем констатировать, что после отравления и лечения в клинике Шарите Навальный стал очень влиятельным политиком. В него будут вкладываться как правительства и неправительственные организации западных государств, так и бизнесмены и влиятельные лица в самой России. Теперь у Алексея Навального огромный политический вес.

Автор: РосСМИ Запад делает ставку на Алексея Навального

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Навального называют карманной оппозицией. Вы не считаете, что отравления, заключения и фильм о дворце в Геленджике красивая игра самого Владимира Путина?

Я не сторонница теории заговоров. Чтобы говорить, что Алексей Навальный является марионеткой Путина надо иметь на руках стопроцентные, неопровержимые доказательства. Его действительно отравили и переправили в немецкую клинику Шарите, а не оставили в Москве. Его здоровью причинили вред, а теперь еще и в тюрьму посадили, что ставит под вопрос его безопасность. Мы не должны исключать, что режим Путина преступный и способен на физическое устранение оппонента как произошло с Борисом Немцовым. Вопрос в другом - как в случае возглавления России Навальный будет восприниматься на Западе? Лучше готовиться к ситуации, в которой нас заставят оставить обычных российских граждан А я скажу, что положительно. Он для них политзаключенный, оппозиционный лидер, на жизнь которого совершенные покушения, известный антикоррупционер расследование которого набирают миллионы просмотров на Ютубе. Мир воспринимает его в ареоле героизма. Но мы должны не о Навальном думать, а об Украине. Когда путинский режим развалится придет новый российский лидер и кем бы эта фигура ни была у него будет большое влияние. Так вот лидер, который не хочет возвращать Крым будет иметь огромные преференции в международном обществе. Мир будет рассматривать его как новую Россию и будет с ним сотрудничать. Ему будет легче донести до Запада позицию о сохранении Крыма за Российской Федерацией через защиту русскоязычного населения и прочее. Он будет влиятельный, а мы с политическим процессом похожим на фантасмагорию не будем иметь никакого авторитета. Случиться так, что новый президент РФ убедит Запад давить на Украину требуя уступок по Крыму.

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Какова вероятность, что международное сообщество будет заставлять нас провести там референдум?

Есть прецеденты того, как страны Балтии отвоевывали свою независимость в результате восстаний. СССР на государственном уровне осудил оккупацию, но не признавал независимость так называемой Прибалтики. По преступлениям и подавлениям бунтов в этих государствах до сих пор судят российских ОМОНовцев. Однако все равно балтийцев заставили согласиться с проживанием на своей территории колонистов. К примеру 40% населения Эстонии являются русскими этническими и ментальными. Этот слой населения не признает Эстонию за независимое государство, так же с презрением относится к ее языку и культуре. Они выступают за РФ, смотрят российское ТВ живущие в еврозоне.

Автор: Радио.Свобода Советский БТР давит вероятно женщину-участницу бунта за независимость Литвы. Эту революцию прозвали январских событиями в Вильнюсе. Тогда во время штурма телецентра от рук российского подразделения Альфа и Псковской десантной дивизии погибли 14 мирных жителей. Одну из участниц 21-летнюю Лорету Асанавичюте вероятно задавило тяжелой бронетехникой

Осуждение оккупации Крыма РФ не означает его автоматического возврата. В Крым за 7 лет завезли почти полмиллиона россиян. Конечно с территории полуострова вывезут российских военных, для которых сейчас возводят новостройки, но гражданские останутся. Не стоит питать больших надежд, лучше готовиться к ситуации, в который нас заставят оставить обычных российских граждан, приехавших по программам и купивших в Крыму жилье. Украина будет вынуждена признать документы на покупку-продажу как Хорватия, как государства Балтии. Есть еще одна проблема - а сами крымчане оставят украинские паспорта? И это тоже будет одним из элементов давления на нас. Осуждение оккупации Крыма РФ не означает его автоматического возврата. За эти годы в Крыму, не видя Украины, выросла молодежь и они выберут оккупантов. Российские паспорта выберут люди с советским мировоззрением. А еще стать гражданами РФ пожелают чиновники и правоохранители, которые совершали преступления. Так пытаться бежать от правосудия, потому что осудить иностранного гражданина не так уж и просто. И мы на это согласимся, потому позиционируем себя как современную, демократическую европейскую страну.

Автор: RoksolanaToday&КрымUA Конфликт между русскими колонистами и местными жителями из-за наглость россиян, приехавших на территорию оккупированного Крыма.

Из этого следует, что на момент деоккупации Крым станет украинским регионом, в котором уже легально будут проживать граждане государства-оккупанта. Это будет сложная ситуация, потому что мы не будем иметь представление как там хозяйничать. Гражданин государства имеет не только признанные законами права, но и обязанности: уплачивания налогов, обслуживание инфраструктуры, участие в избирательном процессе и политической жизни. Новое крымское население будет только потреблять, но не будет иметь перед нами никаких обязанностей. И это будет третья уступка, к которой станут склонять Украину новый российский президент и международное сообщество. Россия будет требовать совместного администрирования Крыму. Аргументировать этими гражданами. Нас будут заставлять признать крымскую автономию, или изменить ее структуру образовав регион, которым Украина и Россия совместно себе управляют. Возможно мир поставит вопрос о проведении повторного референдума под эгидой ООН. Небольшая вероятность что привлекут крымчан и их потомков, живших в Крыму до оккупации. Но я сомневаюсь, что люди, которые в 2014-м пережили "документный армагеддон" 2014-го, повторять это снова. Местные жители не будут столь патриотичны, чтобы вновь проходить все круги бюрократического ада ради своей страны. Навальный станет серьезным вызовом для нас. Придется отстаивать нашу страну.

Автор: RoksolanaToday&КрымUA С 2015 года на территории оккупированного Крыма действуют военно-патриотические клубы, которые финансируются из российского бюджета. Цель этих клубов - стереть у детей и молодежи украинскую идентичность. Действия России нарушают норму Женевской конвенции 1949 года статьей 51 которой предусмотрен запрет принуждать граждан оккупированной территории служить в вооруженных или вспомогательных силах государства-оккупанта.

Стоит ли ожидать повторения ситуации как с Фолклендскими островами?

Завезенные колонисты могут не иметь права на голосование. Но они теперь по всем признакам добропорядочные владельцы, потому законно приобрели жилье в Крыму. Если уплачены деньги - сделка состоялась. Пример мы можем увидеть в Лондонском суде, где продолжается дело Бориса Березовского против Романа Абрамовича. Суд признал действующей расписку, надпись-на салфетке. Подобный прецедент действует на Кипре. Правда турецкое имущество стоит дешевле, чем имущество греков, которые приобрели его до кризиса. Если Украина заявит о непризнании этих сделок колонисты спокойно пойдут в ЕСПЧ. Они выигрывать эти дела, а Украина будет выплачивать им компенсации. Да, россияне могут не голосовать, но будут требовать себе преференции и их будет много. РФ будет настаивать на защите их интересов и коммуникации с ними. Это будет постоянный рычаг на Украину.

Автор: RoksolanaToday&КрымUA За 7 лет оккупации в Крыму поселилось 400 тысяч россиян ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия потеряла все возможности легитимизировать захват Крыма А как же пример того же паспорта не гражданина, выдавали в странах Балтии? По этим документам могу сказать, что жителям Балтии очень повезло. Они выдавали эти паспорта не гражданина в момент развала СССР. В те времена Российской Федерации как государства не было и в проекте. Русские колонисты предпочитали оставаться гражданами СССР. В последствии РФ отказалась выдавать паспорта и пенсии своим людям, да и люди решили, что жить в ЕС удобнее, чем в условном Екатеринбурге. Хотя у тех людей есть российский паспорт, который они скрывают. А в наше время Российская Федерация никуда не денется. И в Крым в 2014-м съехались не граждане СССР, а россияне с российскими паспортами. Все эти пенсионеры и хипстеры, которые приехали из условного Воронежа и скупили дома у моря имеют право в них жить. Если мы запретим им жить в Крыму, то появится конфликт, потому что они имеют право жить в Украине, а Крым не Украина? За это на нас тоже будут давить. Мы не сможем воспользоваться таким опытом. Лишить наших граждан гражданства тоже не сможем, потому что это не прописано в наших законах. И россиян игнорировать тоже не сможем, потому что требовать к себе особого отношения. Автор: Reuters Украина не прописанной процедуры лишения гражданства. С 2014-го года Россия силой заставила крымчан получать аусвайсы.

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И как можно выйти из этой неприятной ситуации?

Нужно ввести национально-территориальную автономию крымских татар. На момент, когда это произойдет, позиция кырымлы будет доминирующей. Запад будет приветствовать подобный ход, поскольку это нормы международного права. В рамках национально-территориальной крымскотатарской автономии будут введены новые нормы по крымскотатарскому языку в органах власти и образовательном процессе. Это даст возможность Украине мягко намекнуть, что все, кому не живеться в такой Украине, стоит поехать в новую демократическую Россию. лексей Навальный не вернет нам Крым. Он затянет Украину в долгий переговорный процесс где Запад и РФ будут давить на нас Правда апеллировать к Москве будет напрасным трудом, потому что ни один российский президент не сможет ничего сделать. Они не смогут реализоваться в Крыму, не смогут пойти на государственную службу и в конце концов уедут из Крыма. Во-вторых наличие Крымскотатарской автономии сделает невозможным любые переговоры об изменениях территориального устройства, или любую другую конструкцию для Крыма. Раз предоставленное право не отбирается. В 2014-м Украина начала этот процесс ратифицировав Международные документы по коренным народам. Должны предоставить этому законодательную огранку и двигаться в фарватере самых современных европейских норм.

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А если признать Крым областью?

И как это будет выглядеть, когда мы получили свою независимость имея автономный Крым в своем составе? В Крыму провели референдум и он был первым. Не надо забывать, что и независимость мы получили тоже в результате референдума. Если мы отрицаем первый, то каковы шансы, что никто не поставит под сомнение результаты второго? Если это крымская область, то что делать с крымскими татарами? Забудем об их правах, языке, культуре? А если мы дадим им преференции, то как объясним другим народам, почему кырымлы лучше их? Что будем говорить Бессарабии, которая тоже область, Одесская. Зачем создавать прецедент? Наличие автономии обусловлена ​​правом коренного народа на самоопределение. Разговоры о крымской области - подыгрывание россиянам, которые ее видят в страшном сне по известным причинам.

Автор: Россми Мир потребует в Украине признать права россиян на полуостров. Будет аргументировать количеством привезенных колонистов

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Какова вероятность, что мир просто отдаст нам Крым?

Никакая. Алексей Навальный не вернет нам Крым. Он затянет Украину в долгий переговорный процесс где Запад и РФ будут давить на нас. Мир не был готов силой оружия защищать Будапештский меморандум, то почему пойдет сейчас? Должны понимать, что если не будем способны вернуть Крым первой возможности, нас затянут в бюрократически-дипломатические перепалки и не в нашу пользу. После свержения преступного режима нашим оппонентом станет "светоч всей российской демократии, мировая надежда на оттепель" - Навальный, или любой другой политик. Это плохой расклад и мы должны поставить предохранители - разработать военную операцию по освобождению Крыма. Должны готовить почву с проукраинскими консолидированными силами в оккупированной территорий и поставить законодательные предохранители. Это то, что надо было делать буквально сейчас.

Крым незаконно аннексировала Россия в марте 2014 года после проведения "референдума", непризнанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.