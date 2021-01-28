После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина

Украина оказалась в ловушке - после свержения режима Путина международное сообщество будет прислушиваться к новой демократической России, главой которой может стать антикоррупционер Алексей Навальный.
Коррумпированная Украина теряет свои позиции и авторитет на международной арене.
Новый российский лидер и страны Запада начнут мощное давление на нас по признанию Крыма российской территорией, - рассказывает в интервью Gazeta.ua Лариса Волошина крымчанка, политолог и ведущая ЮА: Крым.
Какова вероятность, что режим Путина свергнут и Алексей Навальный будет всячески пытаться оставить полуостров за Российской Федерацией?
Во-первых, режим нынешнего президента России Владимира Путина в любом случае будет свергнут. Вопрос каким образом: либо естественным, потому что никто не бессмертен, или в результате транзита власти. Во-вторых, каждый российский президент будет пытаться удержать полуостров Крым в сфере российского влияния, а лучше как ее часть.
Вопрос Навального следует рассматривать с точки зрения того, как мир начнет его воспринимать, если он станет следующим властелином Кремля.
Сейчас страны Запада дали сигнал о позитивном восприятие господина Алексея. Об этом свидетельствуют его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и санкции, которые наложили на РФ из-за отравления и заключения Навального.
Это четкие сигналы того, что международное сообщество ставит на Алексея Навального.
Этот месседж уже увидели в окружении Путина, часть из которого надеется на индульгенцию за сотрудничество с оппозиционером.
Можем констатировать, что после отравления и лечения в клинике Шарите Навальный стал очень влиятельным политиком. В него будут вкладываться как правительства и неправительственные организации западных государств, так и бизнесмены и влиятельные лица в самой России.
Теперь у Алексея Навального огромный политический вес.
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Навального называют карманной оппозицией. Вы не считаете, что отравления, заключения и фильм о дворце в Геленджике красивая игра самого Владимира Путина?
Я не сторонница теории заговоров. Чтобы говорить, что Алексей Навальный является марионеткой Путина надо иметь на руках стопроцентные, неопровержимые доказательства.
Его действительно отравили и переправили в немецкую клинику Шарите, а не оставили в Москве. Его здоровью причинили вред, а теперь еще и в тюрьму посадили, что ставит под вопрос его безопасность. Мы не должны исключать, что режим Путина преступный и способен на физическое устранение оппонента как произошло с Борисом Немцовым.
Вопрос в другом - как в случае возглавления России Навальный будет восприниматься на Западе?
Лучше готовиться к ситуации, в которой нас заставят оставить обычных российских граждан
А я скажу, что положительно. Он для них политзаключенный, оппозиционный лидер, на жизнь которого совершенные покушения, известный антикоррупционер расследование которого набирают миллионы просмотров на Ютубе. Мир воспринимает его в ареоле героизма.
Но мы должны не о Навальном думать, а об Украине.
Когда путинский режим развалится придет новый российский лидер и кем бы эта фигура ни была у него будет большое влияние. Так вот лидер, который не хочет возвращать Крым будет иметь огромные преференции в международном обществе. Мир будет рассматривать его как новую Россию и будет с ним сотрудничать.
Ему будет легче донести до Запада позицию о сохранении Крыма за Российской Федерацией через защиту русскоязычного населения и прочее.
Он будет влиятельный, а мы с политическим процессом похожим на фантасмагорию не будем иметь никакого авторитета. Случиться так, что новый президент РФ убедит Запад давить на Украину требуя уступок по Крыму.
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Какова вероятность, что международное сообщество будет заставлять нас провести там референдум?
Есть прецеденты того, как страны Балтии отвоевывали свою независимость в результате восстаний. СССР на государственном уровне осудил оккупацию, но не признавал независимость так называемой Прибалтики. По преступлениям и подавлениям бунтов в этих государствах до сих пор судят российских ОМОНовцев.
Однако все равно балтийцев заставили согласиться с проживанием на своей территории колонистов. К примеру 40% населения Эстонии являются русскими этническими и ментальными. Этот слой населения не признает Эстонию за независимое государство, так же с презрением относится к ее языку и культуре. Они выступают за РФ, смотрят российское ТВ живущие в еврозоне.
Осуждение оккупации Крыма РФ не означает его автоматического возврата.
В Крым за 7 лет завезли почти полмиллиона россиян. Конечно с территории полуострова вывезут российских военных, для которых сейчас возводят новостройки, но гражданские останутся.
Не стоит питать больших надежд, лучше готовиться к ситуации, в который нас заставят оставить обычных российских граждан, приехавших по программам и купивших в Крыму жилье.
Украина будет вынуждена признать документы на покупку-продажу как Хорватия, как государства Балтии.
Есть еще одна проблема - а сами крымчане оставят украинские паспорта? И это тоже будет одним из элементов давления на нас.
Осуждение оккупации Крыма РФ не означает его автоматического возврата.
За эти годы в Крыму, не видя Украины, выросла молодежь и они выберут оккупантов. Российские паспорта выберут люди с советским мировоззрением.
А еще стать гражданами РФ пожелают чиновники и правоохранители, которые совершали преступления. Так пытаться бежать от правосудия, потому что осудить иностранного гражданина не так уж и просто.
И мы на это согласимся, потому позиционируем себя как современную, демократическую европейскую страну.
Из этого следует, что на момент деоккупации Крым станет украинским регионом, в котором уже легально будут проживать граждане государства-оккупанта.
Это будет сложная ситуация, потому что мы не будем иметь представление как там хозяйничать. Гражданин государства имеет не только признанные законами права, но и обязанности: уплачивания налогов, обслуживание инфраструктуры, участие в избирательном процессе и политической жизни.
Новое крымское население будет только потреблять, но не будет иметь перед нами никаких обязанностей.
И это будет третья уступка, к которой станут склонять Украину новый российский президент и международное сообщество. Россия будет требовать совместного администрирования Крыму. Аргументировать этими гражданами. Нас будут заставлять признать крымскую автономию, или изменить ее структуру образовав регион, которым Украина и Россия совместно себе управляют.
Возможно мир поставит вопрос о проведении повторного референдума под эгидой ООН. Небольшая вероятность что привлекут крымчан и их потомков, живших в Крыму до оккупации.
Но я сомневаюсь, что люди, которые в 2014-м пережили "документный армагеддон" 2014-го, повторять это снова. Местные жители не будут столь патриотичны, чтобы вновь проходить все круги бюрократического ада ради своей страны.
Навальный станет серьезным вызовом для нас. Придется отстаивать нашу страну.
Стоит ли ожидать повторения ситуации как с Фолклендскими островами?
Завезенные колонисты могут не иметь права на голосование. Но они теперь по всем признакам добропорядочные владельцы, потому законно приобрели жилье в Крыму. Если уплачены деньги - сделка состоялась.
Пример мы можем увидеть в Лондонском суде, где продолжается дело Бориса Березовского против Романа Абрамовича. Суд признал действующей расписку, надпись-на салфетке.
Подобный прецедент действует на Кипре. Правда турецкое имущество стоит дешевле, чем имущество греков, которые приобрели его до кризиса.
Если Украина заявит о непризнании этих сделок колонисты спокойно пойдут в ЕСПЧ. Они выигрывать эти дела, а Украина будет выплачивать им компенсации.
Да, россияне могут не голосовать, но будут требовать себе преференции и их будет много. РФ будет настаивать на защите их интересов и коммуникации с ними. Это будет постоянный рычаг на Украину.
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А как же пример того же паспорта не гражданина, выдавали в странах Балтии?
По этим документам могу сказать, что жителям Балтии очень повезло. Они выдавали эти паспорта не гражданина в момент развала СССР. В те времена Российской Федерации как государства не было и в проекте. Русские колонисты предпочитали оставаться гражданами СССР. В последствии РФ отказалась выдавать паспорта и пенсии своим людям, да и люди решили, что жить в ЕС удобнее, чем в условном Екатеринбурге. Хотя у тех людей есть российский паспорт, который они скрывают.
А в наше время Российская Федерация никуда не денется. И в Крым в 2014-м съехались не граждане СССР, а россияне с российскими паспортами. Все эти пенсионеры и хипстеры, которые приехали из условного Воронежа и скупили дома у моря имеют право в них жить.
Если мы запретим им жить в Крыму, то появится конфликт, потому что они имеют право жить в Украине, а Крым не Украина?
За это на нас тоже будут давить.
Мы не сможем воспользоваться таким опытом. Лишить наших граждан гражданства тоже не сможем, потому что это не прописано в наших законах. И россиян игнорировать тоже не сможем, потому что требовать к себе особого отношения.
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И как можно выйти из этой неприятной ситуации?
Нужно ввести национально-территориальную автономию крымских татар. На момент, когда это произойдет, позиция кырымлы будет доминирующей.
Запад будет приветствовать подобный ход, поскольку это нормы международного права. В рамках национально-территориальной крымскотатарской автономии будут введены новые нормы по крымскотатарскому языку в органах власти и образовательном процессе.
Это даст возможность Украине мягко намекнуть, что все, кому не живеться в такой Украине, стоит поехать в новую демократическую Россию.
лексей Навальный не вернет нам Крым. Он затянет Украину в долгий переговорный процесс где Запад и РФ будут давить на нас
Правда апеллировать к Москве будет напрасным трудом, потому что ни один российский президент не сможет ничего сделать.
Они не смогут реализоваться в Крыму, не смогут пойти на государственную службу и в конце концов уедут из Крыма.
Во-вторых наличие Крымскотатарской автономии сделает невозможным любые переговоры об изменениях территориального устройства, или любую другую конструкцию для Крыма.
Раз предоставленное право не отбирается.
В 2014-м Украина начала этот процесс ратифицировав Международные документы по коренным народам. Должны предоставить этому законодательную огранку и двигаться в фарватере самых современных европейских норм.
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А если признать Крым областью?
И как это будет выглядеть, когда мы получили свою независимость имея автономный Крым в своем составе? В Крыму провели референдум и он был первым.
Не надо забывать, что и независимость мы получили тоже в результате референдума.
Если мы отрицаем первый, то каковы шансы, что никто не поставит под сомнение результаты второго?
Если это крымская область, то что делать с крымскими татарами? Забудем об их правах, языке, культуре? А если мы дадим им преференции, то как объясним другим народам, почему кырымлы лучше их?
Что будем говорить Бессарабии, которая тоже область, Одесская. Зачем создавать прецедент?
Наличие автономии обусловлена правом коренного народа на самоопределение. Разговоры о крымской области - подыгрывание россиянам, которые ее видят в страшном сне по известным причинам.
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Какова вероятность, что мир просто отдаст нам Крым?
Никакая. Алексей Навальный не вернет нам Крым. Он затянет Украину в долгий переговорный процесс где Запад и РФ будут давить на нас. Мир не был готов силой оружия защищать Будапештский меморандум, то почему пойдет сейчас?
Должны понимать, что если не будем способны вернуть Крым первой возможности, нас затянут в бюрократически-дипломатические перепалки и не в нашу пользу. После свержения преступного режима нашим оппонентом станет "светоч всей российской демократии, мировая надежда на оттепель" - Навальный, или любой другой политик.
Это плохой расклад и мы должны поставить предохранители - разработать военную операцию по освобождению Крыма. Должны готовить почву с проукраинскими консолидированными силами в оккупированной территорий и поставить законодательные предохранители.
Это то, что надо было делать буквально сейчас.
Крым незаконно аннексировала Россия в марте 2014 года после проведения "референдума", непризнанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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