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среда, 27 января 2021 15:40

Украина ввела санкции против авиакомпаний РФ и арестовала 190 самолетов

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Украина ввела санкции против авиакомпаний РФ и арестовала 190 самолетов
Суды наложили аресты еще на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над оккупированным полуостровом. Фото: pixabay.com

Кабмин согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым, которые будут действовать в течение 3 лет. Украина также направит ноты странам ЕС и в США с просьбой ввести аналогичные санкции.

Отныне летать над территорией Украины и перевозить ресурсы транзитом запрещено авиакомпаниям "КрасАвиа", "Комиавтотранс", "Азимут", "Авиасервис", "Тулпар Эйр", "Аэролимузин", "Симаргл", "Победа" и "ИрАэро". Кроме того, суды наложили аресты еще на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над оккупированным полуостровом.

"Прокуратурой автономии установлено около 500 и наложены аресты на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые незаконно осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки до оккупированного полуострова, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины", - сообщили в прокуратуре АР Крым и города Севастополя.

Там уже обратились в Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска, а также направили запросы в иностранные государства о международной правовой помощи.

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Привлечь к ответственности российскую компанию "Яндекс" за работу в Крыму пытаются в Министерстве иностранных дел Украины. В МИД напомнили, что деятельность компании "Яндекс" на территории Украины запрещена.

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