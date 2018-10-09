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вторник, 09 октября 2018 08:43

Не та прописка: российские банки отказываются обслуживать крымчан

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Не та прописка: российские банки отказываются обслуживать крымчан
Причиной отказа в кредите становится прописка на территории аннексированного полуострова

В оккупированном Россией Крыму местным жителям массово отказывают в оформлении кредитных карт в банках России. Причиной отказа становится прописка на территории аннексированного полуострова.

Сейчас проблему активно обсуждают на местных крымских форумах и в Twitter.

Один из пользователей рассказал, что из-за симферопольскую прописку в банке Новороссийска ему отказали оформить кредит. Пользователь возмущен, потому что "по всему Крыму размещена реклама Альфа-банка, который обещает кэшбек своим клиентам".

По словам крымчанина, на такие предложения от российского банка жители оккупированного полуострова рассчитывать не могут.

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На телеканале "Крым 24" в передаче "Точка сборки" ведущий неожиданно выступил с жесткой критикой оккупационных властей. Обвинили в глобальном обеднении населения, кастовости общества, упадке медицины и коррумпированности власти. Фрагмент телепередачи с незацензуреными возмущениями ведущего и разгромным словами в адрес путинского режима опубликовали на странице Vitauskas в Twitter

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