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пятница, 16 августа 2019 11:14

Не будем терять достоинство - крымские оккупанты передумали просить у Украины воду

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Не будем терять достоинство - крымские оккупанты передумали просить у Украины воду
Крымские оккупанты передумали просить в Украине воду. Фото из откытых источников.

Оккупационные власти Крыма готовы и дальше сидеть без украинской воды, лишь бы не потерять "собственное достоинство".

Об этом заявил вице-спикер фейкового парламента Крыма Владимир Бобков.

"Нам не нужна поставка воды из Украины ценой собственного достоинства. Об этом Крым сказал еще пять лет назад", — добавил Бобков, передает РИА "Новости".

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По его словам, российская сторона уже привыкла к тому, что власти Украины не хотят воспринимать действительность. Он отметил, что жители Крыма не хотят вести переговоры с представителями украинской стороны, которые не уважают и не принимают их выбор, сделанный 5 лет назад.

Он добавил, что Крым готов принять отсутствие воды в Северо-крымском канале, если такова цена их выбора.

Ранее российские оккупанты планировали начать переговоры с Украиной относительно подачи воды в Крым. Для этого обратились к российскому руководству. В свою очередь, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал "даже гипотетически не думать" о возобновлении поставок воды и света в аннексированный Россией Крым.
В 2014-м из-за невыплаты долгов и согласно нормам Женевской конвенции Северо-крымский канал, который был главной водной артерией для этой территории, перекрыли.

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Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
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