Названа дата открытия нового пункта пропуска в Крым

Сообщили когда откроют пункт пропуска в Крым. Фото: ТСН

Полное завершение строительства КПВВ "Каланчак" на административной границе между Крымом и Херсонской областью планируется 10 ноября.

"С 10 ноября начнем тестовую эксплуатацию КПВВ "Каланчак". И во время рабочего визита, запланированного на 15 ноября, президент Украины сможет посетить и посмотреть, как реализовано его поручение по обустройству КПВВ", - сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев во время осмотра КПВВ с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.

Чиновники также обсудили с представителями таможенной и пограничной служб проблемные вопросы, среди которых - функционирование сервисной зоны на админгранице.

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"Я узнала о существовании определенной проблематики в плане нерегулируемости законодательства при получении анкеты-справки, когда люди впервые обращаются за получением паспорта. Буду поднимать на ближайшем заседании Кабинета министров Украины этот вопрос", - сказала Коляда.

На админгранице с Крымом началось строительство новых КПВВ. В Херсонской области началось строительство новых КПВВ Чонгар и Каланчак. Завершить строительство планируют до 15 ноября.