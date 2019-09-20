На границе с оккупированным Крымом начали строить новые пункты пропуска

На админграницах с Крымом строят новые КПВВ. Фото: Юрий Гусев

На админграницах с оккупированным Россией Крымом начали строить пункты пропуска.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев на странице в Facebook.

"Вчера Кабинет министров на своем заседании поддержал предложение Министра инфраструктуры Владислава Криклия и одобрил важное решение о передаче функций заказчика по строительству КПВВ от УДП" Укринтеравтосервис " к Укрзализныце. И уже сегодня начались работы на объектах для своевременного и качественного выполнения задания президента Владимира Зеленского , который поручил завершить строительство режимных зон новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" до 15 ноября ", - сообщил он.

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Также чиновник отметил, что на следующей неделе во время рабочего визита министра инфраструктуры в Херсонскую область, запланировали визит в КПВВ. Там руководство проведет совещание относительно фактических сроков завершения строительства.

На строительстве дороги Симферополь-Евпатория-Мирный в оккупированном Крыму используют дорожно-строительную технику ведущих западных производителей. Это может стать поводом для применения к российскому акционерного общества "Центродорстрой", "крымского пакета" санкций.