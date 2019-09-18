Несмотря на санкции: дороги в Крыму строит техника из Европы

На строительстве дороги Симферополь-Евпатория-Мирный в оккупированном Крыму используют дорожно-строительную технику ведущих западных производителей.
Это может стать поводом для применения к российскому акционерного общества "Центродорстрой", "крымского пакета" санкций, пишет Центр журналистских расследований.
На дороге заметили дорожно-строительную технику ведущих западных производителей Caterpillar, Wirtgen Group, GP Steuerungs- und Anlagenbau GmbH, Scania, Mercedes-Benz и других. Ее используют вопреки секторальным санкциям, наложенным по ведению бизнеса в оккупированном Крыму.
На корпоративном сайте иллюстрирует строительство дороги Симферополь-Евпатория-Мирный, можно видеть грузовые автомобили Mercedes-Benz (Германия), экскаваторы и бульдозер Caterpillar (США) и укладчиком Vogele Super 1800-3 компании Wirtgen Group (Германия).
Кроме того, в сюжете информагентства "Криминформ" представитель ЦДС подробно рассказывает о технологии производства качественного асфальта для Евпаторийской трассы заводом "Teltomat-180" (GP Steuerungs- und Anlagenbau GmbH, Германия), который смонтирован в Симферополе.
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Также на видео показана работа асфальтоукладчика Vogele производства немецкой Wirtgen Group и грузовых автомобилей Scania (Швеция).
Санкции, введенные США и ЕС в ответ на российскую оккупацию Крыма, запрещают иностранным компаниям иметь экономические отношения с компаниями в оккупированном Крыму.
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