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четверг, 19 августа 2021 20:23

На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко

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На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
Владимир Огрызко: "нам надо объяснять нашим западным партнерам, что мы видим лучше их, по крайней мере то, что касается ситуации в Российской Федерации". Фото: Gazeta.ua

На саммите "Крымской платформы" 23 августа в Киеве необходимо постановить, что Крым является оккупированной частью Украины. Следует объяснять западному миру, какова ситуация в РФ и оккупированном ею Крыму.

Об этом Gazeta.ua рассказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

На первом саммите Крымской платформы согласовали присутствие 44 государства, в том числе 14 глав государств ЕС. Дипломат считает этот уровень вполне достаточным.

"Собрать 44 страны под одной крышей — это серьезная вещь, — говорит он. — Наши дипломаты хорошо поработали. Мы можем быть довольны и уровнем присутствия, и количеством участников".

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Первый саммит Крымской платформы — это только начало пути. Поэтому главное, чтобы на нем во весь голос было сказано, что Крым — это Украина, считает Огрызко.

"Этот саммит — начало работы. Это не только люди собрались, приняли декларацию — и на этом все закончилось. На начальном этапе очень важным и вполне достаточным будет принятие декларации, где было бы четко указано, что Крым — это Украина, и никакие попытки Российской Федерации присвоить чужое не будут восприняты мировым сообществом", — отмечает он.

Могут ли события в Афганистане вытеснить вопрос Крыма и Донбасса на второй план? Эксперт считает, что нет.

"Вряд ли эти события что-то принципиально изменят. Есть разные векторы. Не всегда западные аналитические центры и соответствующие службы могут правильно спрогнозировать развитие событий. Из этого следует сделать вывод — нам надо объяснять нашим западным партнерам, что мы видим лучше их, по крайней мере то, что касается ситуации в Российской Федерации и ее перспектив", — отмечает он.

Главная цель Крымской платформы заключается в том, что эта площадка должна стать инструментом для ускорения деоккупации Крыма. Остальное — это уже чисто политические фантазии, заключает Владимир Огрызко.

"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

17 августа в оккупированном Россией Крыму состоялись очередные массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также в Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя. Задержали пятерых крымских татар.

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