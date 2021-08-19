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четверг, 19 августа 2021 01:36

Оккупанты отправили в СИЗО еще двух крымских татар

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Оккупанты отправили в СИЗО еще двух крымских татар
Крымских татар отправили в СИЗО. Фото: Укринформ

"Ленинский районный суд" оккупированного Севастополя отправил на два месяца в СИЗО еще двух задержанных крымских татар.

Российские власти их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", сообщила в фейсбук украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Всего по результатам "следственных действий" были задержаны пять человек, трем из них вчера была избрана аналогичная мера пресечения", - уточнила омбудсмен.

Мурасов и Абдуллаев будут находиться в СИЗО Симферополя до 11 октября текущего года по безосновательному обвинению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

"Незаконно арестованные крымские татары являются гражданскими активистами. Они систематически посещали политически мотивированные судебные заседания над соотечественниками, поддерживали семьи политзаключенных", - добавила Денисова.

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17 августа в оккупированном Россией Крыму состоялись очередные массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма, а также в Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя.

В результате обысков были задержаны пятеро крымских татар. Раифу Февзиеву, Джеббару Бекирову и Рустему Таирову выбрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

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