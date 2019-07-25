На российском танкере в Измаиле задержали 7 моряков

Семеро моряков находятся на задержанном в порту Измаил Службой безопасности Украины российском танкере.

Столько российских паспортов опубликовали на странице главного военного прокурора Украины Анатолия Матиос в Facebook.

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"Танкер Neyma был продан "Волго-Донским судовым агентством", новый владелец - "Альтомар Шиппинг" в Геленждику, Краснодарский край. Оформил на него полное право", - конкурсный управляющий "Волго-Донского судового агентства" Андрей Медведев.

"Nika Spirit - это наш пароход", - сообщил представитель "Альтомар Шиппинг".

Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, чувствует себя удовлетворительно.

"На борту танкера экипаж из около 15 человек. По предварительным данным, все граждане России. Чувствуют себя удовлетворительно. Пока российский судовладелец судьбой своих моряков не беспокоился и на связь не выходил", - сказал инсайдер.

24 июня в порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit, который по телефону международной информационной системы идентифицировали как уже танкер Neyma. Его использовали для перекрытия Керченского пролива.

Его название изменили для сокрытия причастности к незаконным действиям.