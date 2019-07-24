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четверг, 25 июля 2019 11:12

"Скоро будем встречать моряков на Родине" - Денисова

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&quot;Скоро будем встречать моряков на Родине&quot; - Денисова
Фото: Укринформ

Договоренности о возвращении Украине захваченных Россией украинских военнопленных моряков уже практически достигнуты.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Громадське.

"Уже практически достигнута договоренность, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", — сказала Денисова.

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Адвокату моряков Николаю Полозову о такой договоренности не известно.

"Переговоры ведутся, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике — я не знаю, потому что не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. У нас с вчерашнего дня началась новая стадия — ознакомление с материалами уголовного дела", — сказал правозащитник.

17 июля Денисова предложила освободить украинских моряков под ее личное обязательство, поскольку в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. В тот же день Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.

15 июля украинских моряков включили в список обмена пленными. За шесть дней до того российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

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