Мужчин-граждан РФ не будут пускать в Украину и после завершения военного положения

Агрессивные действия России и невыполнение требований не только Украины, но и всего цивилизованного мира, дают нам основания продолжить отдельные мероприятия по российской стороны, в частности ограничения въезда Фото: BBC.com

Ограничения для мужчин - граждан РФ при въезде на территорию Украины могут остаться и после прекращения военного положения, допускает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Сегодня решение о блокировании въезда в Украину мужчин от 16 до 60 лет четко выполняется. Это значительно облегчает работу нашей контрразведки и правоохранительных органов, потому что мы таким образом блокируем попадание из России агентуры и диверсионных групп", - сказал Турчинов в интервью BBC News Украина.

По его словам, агрессивные действия России и невыполнение требований не только Украины, но и всего цивилизованного мира по освобождению украинских военнопленных, возвращение захваченных плавсредств - "все это дает нам основания продолжить отдельные мероприятия насчёт российской стороны, в частности ограничение въезда".

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Турчинов отметил, что такое решение будет принимать СНБО и президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщалось, 28 ноября обнародован указ президента Украины П. Порошенко №393 / 2018 "О введении военного положения в Украине", согласно которому вводится военное положение на 30 суток - с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018. 30 ноября председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.