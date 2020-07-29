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среда, 29 июля 2020 18:29

Морпех, служивший у оккупантов в Крыму, получил тяжелое ранение во время праздничного салюта
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Доказательства участия Дмитрия Чемалина в войне в Сирии и оккупации Крыма
Фото: Фото: informnapalm.org - скриншоты со страницы Дмитрия Чемалина в соцсети
Доказательства участия Дмитрия Чемалина в войне в Сирии и оккупации Крыма
Доказательства участия Дмитрия Чемалина в войне в Сирии и оккупации Крыма
Доказательства участия Дмитрия Чемалина в войне в Сирии и оккупации Крыма
Доказательства участия Дмитрия Чемалина в войне в Сирии и оккупации Крыма

Во время мероприятий, посвященных дню военно-морского флота России в Североморске обломок от праздничного салюта тяжело ранил российского военнослужащего по контракту, морского пехотинца Дмитрия Чемалина, находившегося в городе в командировке.

Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm.

У российского военного переломы челюсти, височной части и затылка, а также большая потеря крови. Сейчас он находится в госпитале Северного флота РФ.

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Волонтеры сообщества выяснили, что 26-летний Дмитрий Чемалин с 2016 года проходил военную службу по контракту в оккупированном Крыму в составе 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, место постоянной дислокации — Севастополь). Был участником боевых действий и награжден боевыми наградами от президента РФ. Согласно данным на его страничке в соцсетях, проходил службу в составе российских оккупационных войск в Крыму, а также принимал участие в военной операции в Сирии.

Сведений о том, что Чемалин воевал на Донбассе, нет.

Российская Федерация с 2014 года поддерживает и контролирует террористов на Донбассе, обеспечивая их оружием, патронами и топливом. Все это и другое военное имущество оккупанты поставляют через не контролируемые Украиной участки границы.

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