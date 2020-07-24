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пятница, 24 июля 2020 16:39

Россия перебросила на Донбасс очередную партию 120-мм минометов и тонны топлива

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Россия перебросила на Донбасс очередную партию 120-мм минометов и тонны топлива
Россия поставляет боевикам оружие и топливо. Фото: reuters.com

Российская Федерация продолжает поддерживать террористов на Донбассе, обеспечивая их оружием, боеприпасами и топливом.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, все это и другое военное имущество оккупанты поставляют через неконтролируемые Украины участки границы.

С 16 июля с.г. в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) оперативной группировки российско-оккупационных войск доставлено более 20 единиц 120-мм минометов и около 1,5 тыс. тонн горючего.

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"Кроме того, продолжается поставка в состав оккупационных войск отремонтированных и модернизированных на предприятиях российского военно-промышленного комплекса боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других образцов вооружения", — говорится в сообщении.

В Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе договорились о полном прекращении огня с 27 июля 2020 года.

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Дата
24
июля

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