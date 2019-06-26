Министр рассказал, что ждет Россию из-за ее наглости

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал страны "Большой двадцатки" повлиять на Россию для освобождения пленных моряков.
Напомнил, что срок мирного урегулирования этого конфликта истек, написал он в Facebook.
"Россия, конечно, продолжает делать вид, что это ее не касается. Только вот, как нарочно, все члены Арбитража, кроме российского судьи, почему-то думают иначе. Классика жанра:" Баба Яга - против", - подчеркнул Климкин.
Он написал письма с соответствующими просьбами к министрам иностранных дел стран G20 и Европейского Союза.
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Министр добавил, что срок, отведенный России, истек и Украина имеет все права поднимать этот вопрос.
"Поэтому с нашими друзьями и партнерами будем говорить о необходимости ограничения военного сотрудничества с РФ и отсутствие каких-либо причин, чтобы уважать ее иммунитеты. И о многом другом тоже", - написал Климкин.
Россия не собирается освобождать украинских военнопленных моряков.
Аргументируют отсутствием войны с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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