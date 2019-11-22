Меджлис направил МИД РФ письмо, в котором требует согласовывать с ними договоры

Меджлис крымскотатарского народа требует от РФ согласовывать с ними все международные соглашения по Крыму.

Заявили, что несогласованные документы не будут признаваться Меджлисом как часть международного права, документы Gazeta.ua предоставил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Аргументировали общепризнанными принципами международного права, требованиями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, Конвенции ООН по биологическому разнообразию 1982 года, положения статей 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Декларации ООН о правах коренных народов 2007 года, принятых с 2014 года актов международных организаций по Крыму и крымскотатарского народа.

Автор: Скриншот Меджлис требует от РФ согласовывать с ними все документы по Крыму

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меджлис сделал важное заявление относительно крымскотатарской автономии

В письме представители Меджлиса выразили недовольство определением статуса Крыма и прилегающих к нему морских пространств Черного и Азовского морей, включая Керченский пролив и Сиваш происходит без участия крымскотатарского народа.

Автор: Скриншот Меджлис требует от РФ согласовывать с ними все документы по Крыму

Добавили, что любые действия власти любого государства, связанные с территории Крыма являются неправомерными и не будут признаны Меджлисом. Содержание документов, которые заключили без участия представителей крымскотатарского будет считаться не соответствует требованиям международного права.

Предложили России в обязательном порядке учитывать это заявление и правовой статус Крыма.

Россия постоянно проводит перемещение своих войск и техники на территориях оккупированного Крыма и ОРДЛО. После захвата полуострова войсками РФ, Путин снял туда 31 тыс. военных, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, пишет пресс-служба ГУР