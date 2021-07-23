"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского

Айдер Муждабаев: "Порядка во власти нет – лебедь, щука и рак тянут воз. В отличие от басни, все могут разговаривать. И каждый говорит свое, чем очень вредит". Фото: Тарас Подолян

Провалы во внутренней и внешней политике происходят прежде всего по вине окружения президента Зеленского. Непродуманные заявления насчет восхищения китайской компартией и наличие людей, связанных с режимом Януковича, углубляют пропасть между властью и обществом. В то же время Зеленский как политик явно дистанцируется от России, где его уже называют "бандеровским президентом".

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Дикие провалы касаются именно приближенных к Зеленскому, – говорит он. – Он в последнее время глупости не говорит. А окружение не успокоится – делает комплименты Коммунистической партии Китая. Это свидетельствуют, что порядка во власти нет – лебедь, щука и рак тянут воз. В отличие от басни, все могут разговаривать. И каждый говорит свое, чем очень вредит".

Перед встречей Зеленского с Байденом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в интервью китайскому агентству "Синьхуа", что его партия близка к Компартии Китая. По мнению Муждабаева, это звучит дико.

"Пекин является основным геополитическим соперником Вашингтона. Он нас не будет защищать от России. Это демонстрирует уровень некоторых людей в руководстве. Я бы сказал: "Уважаемый господин Арахамия, вы представитель национального меньшинства. Вам нравится политика китайской компартии. Но она поступает с представителями нацменьшинств следующим образом: берут, скажем, уйгура и сажают в концлагерь, где его пытают и заставляют отказаться от своего языка и идентичности". Если Арахамия считает эту партию в чем-то схожей с правящей в Украине, то я ему советую просто уйти из политики и не позориться", – заявляет он.

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В окружении Зеленского много перверсивных персон, отмечает журналист. В качестве примера он называет заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, который во время Революции Достоинства курировал задержания и продвижение уголовных дел против майдановцев.

"В феврале 2014 года, когда я еще жил в России, трижды приезжал в Киев и освещал события на Майдане. У меня в ленте всплывали его высказывания. Этот человек должен быть отдан под суд как пропагандист Януковича – за оправдание убийств. Это откровенный лжец и враг Украины. Для каждого украинца, который считает Майдан чем-то положительным, не говоря уже о ветеранах и волонтерах, слова Татарова – плевок в душу. И это настраивает активную часть общества против Зеленского. Является ли Татаров столь ценной персоной, чтобы из-за него углублялась пропасть между президентом и общественностью? Сомневаюсь", – утверждает он.

Относительно Владимира Зеленского журналист уверен – он стремится дистанцироваться от России.

"Россия любого украинского руководителя приводит к тому, что он начинает от нее открещиваться. Началось это с Кучмы, издавшего книгу "Украина не Россия". Сколько бы наши руководители не пытался балансировать, Россия бросает на условные весы собственную гирю и доказывает, что с ней дел иметь нельзя. Сейчас даже ведущие российских программ говорят, что Зеленский – "бандеровский президент". Ольга Скабеева недавно в эфире заявила, что "украинцы и русские – не один народ. Вы не достойны быть нашими братьями ". Я аплодирую этой фразе. То, за что мы боролись годами, то, что провозгласила киевлянка Анастасия Дмитрук – "Никогда мы не будем братьями" – подтвердила пропагандистка путинского режима", – заключает Айдер Муждабаев.

Полное интервью с Айдером Муждабаевым читайте в журнале "Країна"

1 июля Владимир Зеленский в ответ на опубликованную Путиным статью о том, что украинцы и русские – "один народ" заявил, что если бы так было на самом деле, то "в Москве, вероятно, в обращении были бы гривны, а над Государственной думой реял бы желто-голубой флаг". 7 июля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поздравил коммунистическую партию Китая со 100-летием ее создания и заявил, что хотел бы перенять ее опыт руководства. Также он отметил, что принципы правящих партий Украины и Китая имеют много общих черт. После этого заявления в сети появилось много карикатур на Арахамию.