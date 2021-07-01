Зеленский ответил на путинский бред о "одном народе"

Зеленский напомнил о российской агрессии против Украины. Фото: president.gov.ua

Украинцы и россияне - не один народ. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Інтерфакс-Україна".

"Давайте, наконец, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего: часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над нацизмом и общие трагедии", - сказал Зеленский.

"Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над государственной думой развевался бы желто-голубой флаг", - отметил президент.

"Невозможно одновременно говорить об "одном народе" и откровенно захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно", - сказал Зеленский.

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30 июня президент страны-агрессора РФ Владимир Путина сказал, что украинцы и россияне "один большой народ". Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.