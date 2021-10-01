Кулеба анонсировал начало слушаний по захваченным Россией украинским судам в Керченском проливе

11 октября начнутся слушания арбитражного трибунала в Гааге по захвату Россией в ноябре 2018-го трех украинских судов и 24 моряков в Керченском проливе.

Россию привлекут к ответственности по иску Украины, сколько бы времени это не заняло, заявил 30 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Дело очень важное для Украины. Мы доказываем противоправность поведения РФ в отношении нашего государства, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей, а также противоправного судилища против наших моряков, которые девять месяцев провели в российской тюрьме", – написал он в Twitter.

Автор: twitter.com/DmytroKuleba

Дело является определяющим для мира, поскольку Украина "доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью, в соответствии с международным морским правом. Должен соблюдаться всеми странами, а его нарушения – наказываться".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Покажем миру варварское отношение россиян" - наши корабли вернулись из плена

Корабли "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" были захвачены в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 во время их перехода из Одессы в Мариуполь. На борту кораблей было 22 военных моряков и двое сотрудников СБУ. 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине захваченные украинские суда. 7 сентября 2019-го украинские моряки и работники СБУ вернулись в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украина потребует компенсацию за поврежденное имущество. 17 ноября 2019-го с акватории "Генмола" в Керчи в аннексирована Россией Крыма в сопровождении российской береговой охраны вывели три захваченные украинские военные суда. 18 ноября, Россия начала процесс передачи Украине захваченных ею буксира и двух бронекатеров, экипаж которых в начале сентября освободили из плена. 20 ноября судна прибыли в порт Очакова.