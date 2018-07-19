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четверг, 19 июля 2018 12:38

Крымчан заманивают на незаконную службу: за отказ наказывают

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Крымчан заманивают на незаконную службу: за отказ наказывают
В первом полугодии 2018 жителей Крыма активно призывали в ряды российской армии. Фото: hromadske.ua

В первом полугодии 2018 года жителей Крыма активно призывали в ряды российской армии. В случае отказа требовали штраф и грозили арестом.

Об этом на брифинге "Анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму в первом полугодии 2018" сообщил Эльвир Сагирман, менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра, пишет rbc.ua.

"Крымчан отправляют на службу на территорию Российской Федерации. Там проходят незаконные учения. Были случаи штрафов и открытия уголовных дел за отказ от службы в рядах армии", - говорит Сагирман.

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Мужчина отметил, что власти РФ активно давят на крымскотатарскую идентичность и бизнес на полуострове.

Лагерь "Артек", который до аннексии Крыма принимал детей со всего мира, россияне превратили в военную базу. Теперь территорию лагеря охраняет Национальная гвардия России. Проход и проезд запрещен - нужно показать пропуск.

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