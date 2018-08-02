Крым заселяют россияне: шокирующие цифры

В оккупированный Крым приезжает множество россиян, сами же крымчане массово уезжают из полуострова.

Отмечается, что за первое полугодие 2018 года число россиян, приехавших в Крым, составляет 8427 человек, свидетельствуют цифры Кримстата.

Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Автор: Кримський бандерівець

При этом количество крымчан, которые выехали за пределы оккупированного полуострова, составило 9935 человек, что на 27% больше чем в январе-июне 2017 года.

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Также отмечается, что большинство уехавших переселились на территорию России.

Вложения в аннексированную территорию, не признанную нигде в мире, являются очень сомнительным приобретением. Об этом говорит управляющий партнер украинской Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.