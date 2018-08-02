От элитного курорта к военной базе: эксперт объяснил, на что оккупанты превращают Крым

По словам заместителя министра, оккупанты игнорируют любые экологические нормы на полуострове

Российские оккупанты превращают курортный Крым на закрытую военную базу. Это вредит окружающей среде и экологии полуострова.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, пишет Крым Информ.

"Значительный вред окружающей среде наносит мощная милитаризация полуострова. Из курортного региона Крым все больше превращается в закрытую военную базу, где главные потребности - военные ", - заявил чиновник.

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По словам заместителя министра, оккупанты игнорируют любые экологические нормы на полуострове.

"Мы фиксируем случаи, когда из-за строительства новых военных объектов или из-за деятельности военных России происходит ухудшение экологической ситуации. Эксплуатация военной техники или военное строительство приводят к ухудшению экологической ситуации, в том числе и в курортных районах Крыма", - отметил Грымчак.

О том, как российские оккупанты уничтожают Крым, свидетельствуют снимки, опубликованные жителями полуострова.

"Сегодня в соцсетях можно проследить, что те жители Крыма, которые вроде бы благосклонно воспринимали оккупационную власть, все больше говорят, что экология полуострова фактически уничтожается. Они публикуют фотографии загрязненных топливом пляжей, несанкционированных свалок и так далее", - сказал заместитель министра.

Крымчане массово бегут с полуострова. 2018 года количество людей, оставивших оккупированный Россией Крым, выросла в четыре раза. Не все из них перебираются на материковую часть Украины - некоторые едут в страны ЕС. Об этом сообщает "Крим.Реалии". По официальным данным, из Крыма выехали более 33 тыс. человек.