Показали жуткие фото пересыхающей реки в Крыму

В оккупированном Россией Крыму пересохло русло реки Биюк-Карасу в селе Карасевка. Это привело к высыханию и Белогорского водохранилища.

"Русло реки Биюк-Карасу у поселка Карасевка выше Белогорского водохранилища полностью высохло. Теперь понятно, почему запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них остановили. Ведь без притока воды из Биюк-Карасу водохранилище остается без источников питания", - цитирует издание Крим.Реалии местную жительницу.

Автор: krymr.com Русло реки Биюк-Карасу выше Белогорского водохранилища

Отмечается, что теперь дно водохранилища зарастает травой, а ливни просто не в состоянии наполнить его до необходимого уровня.

Также жительница Крыма рассказала, что впервые видит, чтобы верховья реки Биюк-Карасу так сильно пересохли.

Автор: krymr.com Русло реки Биюк-Карасу выше Белогорского водохранилища

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"Этим летом я впервые за несколько десятилетий не увидела мальков в Белогорском водохранилище. Обычно в это время их многочисленные стайки кружили у берега. Причина в одном - уровень воды снизился до минимальных объемов. Когда-то здесь водились и раки, было огромное количество пресноводных моллюсков. Сейчас о моллюсках напоминают лишь сухие остатки раковин на дне, которое осталось без воды", - добавила она.

Российские туристы, прибывшие в Крым, в этом году отличились возмутительными выходками. Они выносят из номеров отелей все, что видят - полотенца, покрывала и даже картины.