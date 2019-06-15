"Крым - это хворост в меду" - состоялась премьера фильма об оккупации полуострова

Фото: Оксана Княжик

В музее "Территория террора" во Львове показали первый фильм из цикла документальных "Как начиналась война. Кинохроники. Свидетели ". Лента называется "После Майдана. Крым ". В ней описаны события, которые происходили на полуострове от расстрела Небесной сотни до начала нашествия в Крыму. В фильме участвуют крымчане, украинские школьники, студенты, представители Крымскотатарской общины, представители добробатов. Все, кто стал свидетелями оккупации Крыма.

"Этот фильм уже пятый по счету - говорит Эмине Джепарова, первый заместитель министра информационной политики Украины, крымская татарка, свидетель оккупации. - Первую ленту снимали ко второй годовщине аннексии. Фильмы есть на многих языках, чтобы в мире знали об этом. На самом деле украинцы и крымские татары имеют гораздо больше общего, чем можно представить. У нас идентична история, нас уничтожали, забирали нашу культуру, язык, историю, присваивая ее себе.

Эмине Джепарова участвовала в опоре Крыма.

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"Во время оккупации я работала журналистом на полуострове, порой даже рисковала своей жизнью. Это не те события, когда от людей что-то зависело, была русская армия и четкое указание забрать Крым. Что бы кто ни делал, это бы произошло. Ето и сейчас может произойти с любим украинским городом. 26 февраля был огромный акт мирного сопротивления. Мы, как министерство, сделали его днем ​​сопротивления российской оккупации. Этим не просто признаем оккупацию как факт, а доказываем, что до сих пор за столько лет такой безумной пропаганды есть люди, которые сопротивляются и защищают украинский Крым и поэтому появляются новые политические заключенные. На митинге тогда мне казалось, что я попала на крымскотатарскую свадьбу, потому что увидела там всех своих родственников. Именно благодаря митингам россияне не смогли продвинуть миф, что люди добровольно пошли на референдум. Главное то, что референдум и цифры - это фейк, на который нельзя опираться, потому что у людей никто не спрашивал.

Чиновница убеждена, что Украина должна помочь Крыму вернуться.

"Через полгода после оккупации, я с дочерью уехала на пляж и увидела женщину, которая продавала пахлаву, объявляя об этом. К ней прибегает мальчик, за разговором слышу, что он из России. Спрашивает у нее: "Тетя, что ето такое?" Она: "Это, сыночек хворост в меду". И вот для меня сегодня Крым - это хворост в меду, когда аутентичную культуру моего народа пытаются показать варварской. Мы обязательно вернем Крым, но, каким он будет, зависит от украинского общества. Так же как украинцы ожидают понимания и поддержки от ЕС, так и крымские татары ожидают этого от украинцев.

В фильме показывают кадры захвата украинских военных частей в Крыму, а также кадровых российских солдат.

"Для меня этот фильм о другой войне - говорит историк Василий Кметь. - О той, которую выиграли не зеленые человечки и не оленеводы из глубинки Российской Федерации. Он о войне, которую выиграла идеология и виртуальный мир. Крымская оккупация - это следствие длительного процесса. В фильме есть кадр, где российский военный, оленевод прячет глаза и не знает, что ему сказать. По его мнению, наверное, он является исполнителем великой миссии. На самом деле, он не понимает того, что пришел уничтожать то, что уже давно уничтожено и убито у него. Он пришел отбирать то, чего на самом деле он сам не имеет.

Героями ленты стали также крымские татары, которым пришлось покинуть родную землю.

"После оккупации я переехал из Бахчисарая в Дрогобыч на Львовщине, а затем во Львов - говорит переселенец Амет Бекиров. - Именно здесь я понял свои корни и свою идентичность. Семью моего отца депортировали в Узбекистан в 1944 году, когда ему было 5. Я родился там. Детская мечта вернуться на родную землю передалась именно от отца. Он очень осторожно об этом рассказывал и с пяти лет, когда ко мне приходило человеческое сознание, я мечтал о моем родном Крыме. И мы туда вернулись. Я успел прожить там 13 райских лет. В 2014 году моей дочери было 5 лет и снова мы вынуждены были выезжать из Крыма. У меня была страшная депрессия, впервые в жизни я не знал, что мне делать. Сейчас я бегаю на Высокий замок и там в одиночестве молюсь и говорю "спасибо". Я благодарен жизни за то, что именно сейчас стал понимать свою принадлежность. Чувствую в себе капельку моего Черного моря. Украина многонациональная, здесь живут разные народы. Поэтому сейчас в Дрогобыче мы начинаем проект "Украинский букет народов". Я мечтаю о том, что когда-то все мы приедем в мой родной Бахчисарай и через личные истории будем рассказывать об этом городе, а еще привлечем Симферополь, Севастополь, Судак. Мы обязательно вернемся в свой Крым, как ласточки возвращаются к родным гнездам.

Всего цикл фильмов включает 2 серии. Вторая называется "Нашествие. Донбасс ".

На Каннском кинофестивале Украину будут представлять два фильма. Лента "Домой" режиссера Наримана Алиева вошла в программу "Особый взгляд", а картину израильского постановщика Декеля Беренсона "Анна" отобрали в программу короткометражных фильмов.По сюжету фильма "Домой", после аннексии Крыма двое сыновей крымского татарина Мустафы поехали в Киев. Старший сын Назим погибает на войне на Донбассе. Отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму согласно мусульманским традициям.