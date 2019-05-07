Рассказали об участниках Каннского кинофестиваля от Украины

Автор: facebook.com Состоялась пресс-конференция, посвященная участию Украины в 72-м Каннском международном кинофестивале

В информационном агентстве "Укринформ" состоялась пресс-конференция, посвященная участию Украины в 72-м Каннском международном кинофестивале. Пройдет 14-25 мая в городе Канны, Франция.

"Украинское кино существует, оно конкурентоспособное и способно достичь самых вершин в своем профессионализме", - говорит продюсер фильма "Домой", глава Ассоциации киноиндустрии Украины Владимир Яценко.

На Каннском кинофестивале Украину будут представлять два фильма. Лента "Домой" украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева вошла в программу "Особый взгляд", а картину израильского постановщика Декеля Беренсона "Анна" отобрали в программу короткометражных фильмов.

В рамках фестиваля с 14 по 23 мая также будет работать международный кинорынок Marché du Film, который в этом году празднует свое 60-летие. Украина на кинорынке будет представлена ​​Национальным павильоном.

На пресс-конференции рассказали об участниках Канн от Украины и объявили программу мероприятий Украинского павильона.

"Правительство сейчас активно работает над международным продвижением различных видов украинского искусства, - говорит министр культуры Евгений Нищук. - Я рад вместе с командой Госкино и творцами представить подтверждающую инвестицию в украинское кино на Каннском фестивале, где в конкурсную программу отобрали фильм Наримана Алиева "Домой" на важную тему судьбы крымскотатарского народа. Я надеюсь на успех нашей совместной работы на одном из самых престижных кинофестивалей мира. Это не просто премьера ради красивой картинки или красной дорожки, а большая и кропотливая работа для развития украинского кино".

"Финансирование работы Украинского павильона в Каннах со стороны Госкино в этому году было существенно увеличено и составляет 1 млн 400 тыс. грн, - говорит глава Госкино Филипп Ильенко. - В прошлом году это было 760 тыс. грн, а в 2017-м - 300 тыс. грн. Сейчас государство является основным финансовым спонсором национальных павильонов и стендов на международных кинофорумах.

Визуализация Украинского павильона будет в том же ключе, как на Берлинском кинорынке и во время Пекинского международного кинофестиваля. Базируется на современном осмыслении образов, созданных народной художницей Марией Приймаченко. Украинское присутствие таким образом очень сильно выделяется среди других участников. На это люди обращают большое внимание и высоко оценивают такое визуальное решение.

Украинский павильон является неким украинским индустриальным кинопосольством в Каннах. Другие наши традиционные мероприятия - это украинский прием и бизнес-ланч Meet Ukrainian Producers, на который мы приглашаем представителей мировой киноиндустрии и украинских кинематографистов. Там будут представлены 6 украинских кинопроектов, которые создаются при поддержке Госкино и находятся на производственном этапе. Их продюсеры смогут таким образом искать потенциальных партнеров, сопродюсеров, агентов по продажам, дистрибьюторов, фестивальных отборщиков.

Специально для Каннского кинорынка мы подготовили бумажную версию англоязычного каталога украинских фильмов 2018-2019 годов и сборник Co-Production Guide Ukraine Is Your Destination. В нем содержится основная информация о правилах, по которым мы финансируем производство фильмов, чтобы иностранцам было понятно, как с нами можно работать. А также контакты основных украинских институций, фестивалей, продакшенов".

По сюжету фильма "Домой", после аннексии Крыма двое сыновей крымского татарина Мустафы поехали в Киев. Старший сын Назим погибает на войне на Донбассе. Отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму согласно мусульманским традициям.

"Каннский фестиваль - это мировая премьера, начало пути нашего фильма, - говорит режиссер Нариман Алиев. - Надеемся, в будущем у нас будет возможность представить наше кино во всем мире, распространяя украинские и крымскотатарские мотивы, рассказывая нашу историю и культуру.

Над проектом я работал три года. Он начался с идеи моего коллеги Новруза Хикмета, который со мной ею поделился и позволил использовать. Съемки проходили осенью прошлого года, монтаж - зимой.

На Каннском фестивале нет конкуренции как таковой. Конечно, это конкурс, на котором дают награды, но прежде всего это праздник кинематографа. Где каждый фильм представляет не только авторов, но и страну. Поднимает важные сегодня социальные и политические темы, пытается завести в какой-то дискурс в киномире - что сейчас актуально для человечества в целом. Это все подкреплено авторским взглядом и аудиовизуальным искусством".

"Участие фильма "Домой" в конкурсе Каннского фестиваля - это прежде всего большая победа для всего украинского кино и для страны, - говорит продюсер Владимир Яценко. - Канны является мирового масштаба площадкой для того, чтобы рассказать о судьбе крымских татар. Это важно, потому что в мире мало кто знает о существовании этого народа и о том, что с ним сейчас происходит. Это также площадка, на которой мы сможем говорить о трагедии, которая произошла из-за аннексии Крыма. Кроме того, это возможность крымскотатарского народа высказываться в кино - в фильме звучит преимущественно крымскотатарский язык".

Фильм "Анна" о жительнице Донбасса совместного производства Украины, Израиля и Великобритании. Созданный в Украине, на украинском языке.

"В последние годы очень возросло внимание к украинскому кино и к Украине как к месту, где происходят истории, - говорит продюсер Виталий Шереметьев. - Это произошло благодаря системной работе и поддержке государства.

Автор и режиссер нашего фильма - гражданин Израиля Декель Беренсон, а вся съемочная группа - украинская команда. История в фильме происходит на востоке Украины, охваченном войной. Одинокая мать среднего возраста, услышав рекламу по радио, решает принять участие во встрече с иностранцами - так званом вечере любви".

"Каннский фестиваль - самое главное кинематографическое событие в мире, - говорит генеральный директор Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи. - Украинский павильон был создан в 2008 году. Тогда иностранцы приходили и удивлялись, что наконец есть украинское кино. Для них это была экзотика. Тогда трудно было что-то делать, потому что фильмов в Украине производилось очень мало, и мы просто завидовали странам, которые попадали в конкурсную программу. За эти годы украинская киноиндустрия значительно изменилась. Не только в плане финансирования, но и в плане организации. Абсолютно другими стали украинские продюсеры, которые на сегодня являются уже полноправными членами европейской и мировой киноиндустрии. Сегодня мы гордимся тем, что наши фильмы уже не первый год представлены в основных программах Каннского фестиваля. А интерес к Украине значительно увеличился.

Национальный павильон - это не просто вечеринка, на которой развлекаются украинцы. Это ежедневная работа с огромным количеством посетителей, которые нуждаются в информации об украинском кино. Это профессиональные встречи. Украинский прием уже стал в Каннах очень популярным".

"Национальные стенды - сильный и действенный инструмент для продвижения нашей киноиндустрии в мире, - говорит менеджер международных проектов Украинской киноассоциации Анна Волкова. - Вообще это важная поддержка для каждого продюсера, который едет работать на Каннский кинорынок, у которого есть там встречи. Наличие стенда влияет на отношение потенциальных иностранных партнеров, на ход и результаты переговоров. А успех каждого конкретного проекта, отдельного продюсера имеет большое влияние на формирование репутации украинской индустрии в целом".

"В мире сейчас все фильмы, которые имеют очень хорошую фестивальную и прокатную историю, делаются в копродукции разных стран, - говорит директор общественной организации "Фонд Игоря Янковского" Тагир Имангулов. - Для украинских продюсеров важно находить себе партнеров. Площадка Каннского фестиваля - одно из лучших мест для этого. Опыт проведения предыдущих трех бизнес-ланчей Meet Ukrainian Producers показал нам, что интерес к украинским проектам из года в год растет".

Программа украинских мероприятий в рамках Каннского кинофестиваля выглядит так:

16 мая - украинский прием, который пройдет при поддержке Посольства Украины во Франции;

17 мая - бизнес-ланч Meet Ukrainian Producers, который проводится четвертый год подряд Фондом Игоря Янковского совместно с Госкино;

22 мая - мировая премьера фильма "Домой";

23 мая - мировая премьера фильма "Анна".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильм Квентина Тарантино вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля

Главную роль в фильме "Домой" сыграл украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев, лауреат национальной кинопремии "Золота дзиґа" за ленту "Киборги". Главную роль в картине "Анна" исполнила киевская актриса театра и кино Светлана Барандич.