Крым 6-й год встает с колен. Не получается

Крыму не дали обещаного. Фото: 24 канал

Россия за годы аннексии Крыма не принесла ему обещанного процветания. Более того, крымская экономика не может выйти на доокупационный уровень.

По итогам 2013 года в Крыму общий объем реализованной продукции составил 3,3 млрд долларов, тогда как в 2019 - 2 млрд, пишет "Крым. Реалии".

Таким образом, на полуострове произвели товаров почти на 40% меньше, чем в 2013 году.

При этом, Россия рассказывает об "инвестиционном буме" и миллиардах, которые получает оккупированный полуостров. Всего за 5 лет аннексии в Крым поступило 10,5 млрд долларов из российского бюджета. Однако большая часть вложений не пошла на модернизацию производства.

"Промышленность Крыма не может встать с колен. Вывод напрашивается только один – развивать промышленный потенциал Крыма никто не собирается, а небольшие вливания касаются только предприятий российского ВПК", – резюмировали журналисты.

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В оккупированном Крыму 9 провайдеров в 9-ти населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети, а также сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы.