Крым 6-й год встает с колен. Не получается

 
Ексклюзивы
1/5
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 4095
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 5787
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1386
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1017
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 48582
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7398
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1962
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27441
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2295
Фото
Все фото
13
7
10
1
5
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Юрист рассказал, за что можно судиться с Россией
Юрист рассказал, за что можно судиться с Россией
&quot;В РФ не хотела. Я не предатель &quot;: как выглядит обновленный пункт пропуска в Крым
"В РФ не хотела. Я не предатель ": как выглядит обновленный пункт пропуска в Крым
Эстонцы осудили запуск поезда между РФ и Крымом
Эстонцы осудили запуск поезда между РФ и Крымом
Американский ракетный эсминец USS Ross прибыл в Одессу
Американский ракетный эсминец USS Ross прибыл в Одессу
Видео
Все видео
Российскойу блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину
Российскойу блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1755
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3663
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 855
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1566
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 180
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
пятница, 10 января 2020 08:13

Крым 6-й год встает с колен. Не получается

  Комментировать
Крым 6-й год встает с колен. Не получается
Крыму не дали обещаного. Фото: 24 канал

Россия за годы аннексии Крыма не принесла ему обещанного процветания. Более того, крымская экономика не может выйти на доокупационный уровень.

По итогам 2013 года в Крыму общий объем реализованной продукции составил 3,3 млрд долларов, тогда как в 2019 - 2 млрд, пишет "Крым. Реалии".

Таким образом, на полуострове произвели товаров почти на 40% меньше, чем в 2013 году.

При этом, Россия рассказывает об "инвестиционном буме" и миллиардах, которые получает оккупированный полуостров. Всего за 5 лет аннексии в Крым поступило 10,5 млрд долларов из российского бюджета. Однако большая часть вложений не пошла на модернизацию производства.

"Промышленность Крыма не может встать с колен. Вывод напрашивается только один – развивать промышленный потенциал Крыма никто не собирается, а небольшие вливания касаются только предприятий российского ВПК", – резюмировали журналисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым

В оккупированном Крыму 9 провайдеров в 9-ти населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети, а также сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крым 6-й год встает с колен. Не получается». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Погибли 26 человек во время аварии трамвая

Самое читаемое
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
21
 Просмотров: 40745
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 26325
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 20009
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 11799
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о &quot;женщине с татуировками&quot;
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о "женщине с татуировками"
 Просмотров: 8928
Крым
МИД направило ноту протеста из-за визита Путина в Крым
МИД направило ноту протеста из-за визита Путина в Крым Просмотров: 54
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
13
 Просмотров: 6462
Рассказали, как россияне пытают крымских татар
Рассказали, как россияне пытают крымских татар Просмотров: 522
Оккупанты задержали 64-летнюю женщину
Оккупанты задержали 64-летнюю женщину Просмотров: 621
Российскойу блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину
Российскойу блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину
 1 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
13
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
4
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Зеленский обратился к украинцам
Голосов: 6715
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua