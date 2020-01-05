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воскресенье, 05 января 2020 22:28

В Крыму заблокировали около 20 украинских сайтов

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В Крыму заблокировали около 20 украинских сайтов
В Крыму увеличилось количество заблокированных украинских сайтов. Фото: Укрінформ

В оккупированном Крыму 9 провайдеров в 9-ти населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети, а также сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы.

Мониторинг Крымской правозащитной группы провели в ноябре-декабре 2019 года.

Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей 9 разных провайдеров в 9 крымских населенных пунктах: БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Гигабайт (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

По состоянию на конец декабря 2019 года, эти провайдеры не дают доступ минимум к 23 сайтам, которые свободно работают на подконтрольной Украине территории: Цензор.нет, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, 112 Украина, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналистских расследований, ТонеТо, Депо, Украинская правда, РБК, Укринформ, Левый берег, Зеркало недели, Стрічка, а также сайты социальных сетей Линкедин и Телеграмм и сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир.

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Кроме того, у 8 из 9 провайдеров заблокирован сайт Апостроф. У 5 провайдеров из 9 недоступен сайт общественного объединения "Крымская Солидарность". Сайты Радио НВ, 112 Украина и 24 канала недоступны у 1 провайдера из 9".

Как минимум 6 украинских информационных сайтов у перечисленных провайдеров доступны только частично.

При этом всего несколько сайтов из списка заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора. В основном с сайтами не устанавливается соединение либо на экране появляется надпись "Ошибка 403".

Правозащитники отмечают, что провайдеры блокируют даже те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России. Значит, формальных оснований для ограничения доступа к таким ресурсам нет даже в законодательстве РФ.

По результатам мониторинга Крымской правозащитной группы за февраль-март 2019 года сообщалось, что десять провайдеров в оккупированном Крыму полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Кроме этого, 28 сайтов были заблокированы частично.

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Дата
05
января

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