Компании в Крыму скрывают данные о владельцах - боятся санкций

У Криму почали закривати дані ро власників компаній. Фото: Укринформ

В оккупированных Крыму и Севастополе минимум 60 юридических лиц в этом году закрыли информацию об учредителях или директорах. Причиной является защита от рисков западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина.

У нескольких десятков компаний на полуострове в разделе "Сведения об участниках/учредителях юридического лица" внесена запись об ограничении доступа к информации. У половины из них в также нет информации о директоре.

Российские власти дали такое право компаниям в 2019 году, определив случаи, когда доступ к сведениям из реестра юридических лиц может быть ограничен. Одной из причин получения такого права является местонахождение юрлица на территории Республики Крым или города Севастополя.

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Доступ к сведениям ограничивается местными управлениями ФНС по заявлению юрлица.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. В сентябре 2021 года послы ЕС приняли решение о продлении санкций против России за агрессию против Украины. Санкции продлили на шесть месяцев. Под ограничения попали 177 человек и 48 организаций за подрыв территориальной целостности Украины.