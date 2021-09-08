Послы ЕС продлили санкции против России

ЕС продлил санкции против России. Фото: promoteukraine.org

Послы ЕС приняли решение о продлении санкций против России за агрессию в сторону Украины.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

Санкции продлили на шесть месяцев.

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Под ограничения попали 177 человек и 48 организаций за подрыв территориальной целостности Украины.

Теперь решение должен утвердить Совет ЕС - это формальная процедура. После публикации в Официальном журнале оно вступит в силу.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал ввести новые санкции против России, если та будет нарушать украинские права. Обещание Байдена вступит в силу, если российский газопровод "Северный поток - 2" будет нарушать энергетическую безопасность Украины.