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понедельник, 17 декабря 2018 18:51

Командир украинского буксира "Корец" рассказал про переход по Керченскому проливу

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Командир украинского буксира "Корец" Александр Григоревский рассказал о переброске украинских кораблей из Одессы в Мариуполь. Точно таким же маршрутом он прошел 23-25 ​​сентября на своем буксире и корабле "Донбасс" ..

О том, как пришлось взять на борт российского лоцмана и как "приветствовали" украинцев военные "братского" народа командир рассказал в интервью ВВС.

"Установка от командования была такова: двигаться в порт Мариуполя. Если со стороны России будут какие-то препятствия, отказ, угрозы применить оружие, развернуться на обратный курс, то, не рискуя личным составом и кораблями, возвращаться назад. Думаю, у наших ребят 25 ноября установка была аналогична ", - рассказывает Григоревский.

Он говорит, что военные не подходили к крымскому побережью ближе, чем на 2 мили до 12 мильной зоны (22,2 км).

"Наша задача была перейти из пункта в пункт, никого не провоцируя и не создавая сложных ситуаций", - говорит он

Командующий "Корца" также отметил, что они не планировали применять оружие, но держали ее наготове. Он вспоминает, что первый разведывательный корабль России "встретил" их рядом с мысом Тарханкут. После этого к ним присоединились еще два российских судна. Такой конвой сопровождал их в Мариуполь. Он отмечает, что они не планировали применять оружие, но она была приведена в готовность.

Автор: ВВС
  Командир украинского буксира "Корец" Александр Григоревский рассказал о своем сентябрьский переход через Керченский пролив.
Командир украинского буксира "Корец" Александр Григоревский рассказал о своем сентябрьский переход через Керченский пролив.

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Александр Григоревский отмечает, что тогда, в сентябре, они не планировали применять оружие.

"На места стрелков я личный состав не отправлял, чтобы, если у кого сдадут нервы, будет внештатная ситуация, не спровоцировать неадекватные действия", - рассказывает Григоревский.

На подходе к Керченского моста с ними связался "Керчь трафик контроль".

"Мы подходили к зоне разделения движения в Керченском проливе, двигались вдоль нее со скоростью два узла. В то время, как мы пересекли 12-мильную зону, с нами связался российский береговой пограничный пост "Берег-22", спросил, кто мы, с какими намерениями идем. Мы сказали, что является военным кораблем, буксируем другое судно и планируем проход в Азовское море, в порт Мариуполь. У них возражений не было. Мы не просили разрешения, просто им об этом сообщили - они согласились", - говорит Григоревский.

Автор: ВВС
  Буксир "Корец" на которого посадили российского лоцмана
Буксир "Корец" на которого посадили российского лоцмана

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По словам капитана буксира "Корец" они были вынуждены взять на борт российского лоцмана.По словам военного это было навязано россиянами, но лоцман вел себя профессионально.

Тогда российская сторона так же использовала свою авиацию, как и 25 февраля. Только "Донбасс" не обстреливали.

"От мачты один пролетел на высоте 50-70 метров, то есть очень низко. Когда я находился на командном пункте, видел лица людей", - рассказывает Ярослав Шевченко, заместитель командира корабля "Донбасс".

Автор: ВВС
  Над кораблем "Донбасс" тоже летала вражеская авиация
Над кораблем "Донбасс" тоже летала вражеская авиация

Он говорит, что россияне несколько раз спрашивали о численности личного состава на корабле.

Также он рассказывает, что при переходе через Керченский мост к украинским военным звучала нецензурная лексика.

"Мы слышали нецензурные высказывания в нашу сторону с Керченского моста, когда они нас" приветствовали ", так сказать. Мы не отвечали на них", - рассказывает заместитель командира "Донбасса".

По словам украинских военных россияне всячески затрудняют навигацию в Азовском море. Пограничные суда РФ находясь на якоре, не несут якорных огней.

"Например,"Дон", который мы встретили, стоял там, где глубина 80-90 метров, но он нес два красных огня, как судно, стоящее на мели. Они себя не выдают, скрываются в темноте. Из-за этого суда, проходят мимо, не могут идентифицировать, кто именно это стоит. Ведут себя, как гаишники в кустах ", - говорит Александр Григоревский.

Автор: ВВС
  Заместитель командира корабля "Донбасс" Ярослав Шевченко рассказал о том, как россияне провоцировали украинских военных при переходе
Заместитель командира корабля "Донбасс" Ярослав Шевченко рассказал о том, как россияне провоцировали украинских военных при переходе

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Командиры говорят, что тогда, при сентябрьском переходе на их столах лежала Конвенция по морскому праву, которую они постоянно перечитывали. Это было нужно для обоснования прохода.

"Даже если рассматривать это с точки зрения РФ, чтобы наши корабли не сделали в территориальных водах, которые она считает своими, максимум, согласно международному морскому праву, их можно было выдворить из этих вод. Атаку можно было бы оправдать, если бы наши корабли не подчинились, не хотели выходить на связь. Но когда я с ними связался, они шли на выход", - отмечает командир "Корца ".

Защитник военнопленных украинских моряков адвокат Эмиль Курбединов посетил командира украинской бронетанкового катера "Никополь" Богдана Небылицу.

Об этом сообщает на специально созданной в Facebook странице "Защита военнопленных украинских моряков" адвокат Николай Полозов.

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