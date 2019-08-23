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суббота, 24 августа 2019 09:00

"Когда видят, что из Армянска, ставят непонятные диагнозы" - годовщина экокатастрофы
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В ночь на 24 августа 2018-го на химическом заводе "Крымский Титан", который находится в оккупированном Армянске, произошли химические выбросы. У жителей захваченных россиянами городов и сел в Крыму, а также в соседних селах подконтрольной Украине Херсонской области погибли растения, на металлических изделиях появился налет, похожий на ржавчину, но липкий на ощупь.

В воздухе ощущался стойкий запах серной кислоты, люди начали жаловаться на ожоги и проблемы с дыханием. Через год жители оккупированных сел все еще жалуются на вонь.

Оккупанты длительное время отмалчивались, врачам приказали не предоставлять точных диагнозов.

Автор: Александра Сурган
  Результат выбросов на заводе "Титан" в 2018 году. В тот день сгорел почти весь виноград
Результат выбросов на заводе "Титан" в 2018 году. В тот день сгорел почти весь виноград

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Полностью скрыть последствия катастрофы россияне не смогли, потому что люди распространяли информацию по сети.

Огласки добавили украинские пограничники, несущие службу на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка", отравившиеся во время несения службы. Их доставили в больницу в Одессе.

После этого стало известно, что причиной всего стала авария на химическом заводе.

5-й президент Украины Петр Порошенко заявил, что выбросы произошли из-за учений оккупантов возле кислоотстойника.

После этого на подконтрольных территориях, находящихся у оккупированного Крыма, начали проводить процесс обеззараживания. Обработали 194 км автодорог и 2,5 га территорий и зданий КПВВ "Каланчак" и КПВВ "Чаплинка".

Детей и их родителей из пострадавших населенных пунктов Крыма пригласили в Херсон для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Предприятие остановило работу 10 сентября, а 14 сентября оккупанты объявили режим чрезвычайной ситуации.

Автор: Александра Сурган
  На металле образовался налет
На металле образовался налет

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Оккупанты вывезли 4,2 тыс. детей из Армянска, Филатовки и Пятихаток в санатории на юге полуострова. Поселили в номера с грязью и тараканами.

Владельца - компанию "Титановые инвестиции" - так называемый арбитражный суд Республики Крым заставил доплатить 736 млн 853 тыс. руб. (287 млн ​​338 тыс. грн - Gazeta.ua) за экологический ущерб. 20 октября завод возобновил работу.

Через год после аварии жители оккупированных сел все еще жалуются на вонь. Говорят, что иногда першит горло и болит голова после долгого пребывания на улице. Окна почти не открывают.

Автор: Gazeta.ua
  Некоторые местные жители говорят, что трава стала бледной
Некоторые местные жители говорят, что трава стала бледной

"Периодически в разных районах города воняет кислотой, чем-то горелым. Наверное, это зависит от направления ветра. Сейчас ветер сухой и все это несет к нам. Трава и листья зеленые, но почему-то не такие, как в других городах. Урожай растет плохо", - говорит жительница Армянская Карина, просит не называть ее фамилии.

У детей начались проблемы с дыхательными путями. Симптомы одинаковы - заложенный нос, кашель и затрудненное дыхание.

"До сих пор, как видят, что мы из Армянска, ставят какие-то непонятные диагнозы. В Украину не ездим, потому что страшно туда ехать. Нас там считают предателями, а я на таких условиях с маленьким ребенком не поеду", - говорит Александра из оккупированного села Перекоп.

Автор: Gazeta.ua
  Некоторые местные жители говорят, что трава стала бледной
Некоторые местные жители говорят, что трава стала бледной

Все признаки болезней исчезают после того, как люди уезжают из отравленного города

Жители населенных пунктов Херсонщины говорят, что украинские МЧС не проверяют кислород. Но на воздух люди не жалуются, в своих дворах держат металлические предметы, чтобы точно знать о выбросах.

"Я живу на украинской территории, но в 3 километрах от завода. Тогда у меня из 500 кустов малины осталось только 50. Однако это хорошие кусты, есть ягоды, сорванные с них, можно. Виноград тогда тоже почти весь погиб", - говорит Игорь, житель подконтрольного Украине села Вадим.

Автор: Gazeta.ua
  Некоторые местные жители говорят, что трава стала бледной
Некоторые местные жители говорят, что трава стала бледной

Нашествие гусениц американской белой бабочки уничтожает деревья в оккупированном Севастополе.

Опасный карантинный вредитель уничтожает листья растений, оставляет только "скелет" из жилок, пишут подконтрольные оккупантам СМИ.

Американская белая бабочка появилась в Севастополе в 60-х прошлого века. Вероятно, ее завезли с фруктами.

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